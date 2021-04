Il Punto Z di Tommaso Zorzi: ospiti, come funziona e dove vedere lo show

Il Punto Z è il titolo del format che sarà distribuito ogni mercoledì a partire dal 7 aprile 2021 (ore 20,45) su Mediaset Play. Alla guida dello show ci sarà Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip 5, influencer tra i più quotati d’Italia nonché opinionista dell’Isola dei Famosi 2021.

La trasmissione sarà imperniata sullo ‘stile Zorzi’, vale a dire sull’ironia e l’irriverenza. Ci sarà uno spazio dedicato alle pagelle della settimana relative al percorso dei naufraghi dell’Isola dei famosi. Inoltre non mancheranno le ospitate di volti noti dello spettacolo.

Il Punto Z, primi ospiti Maurizio Costanzo e Giulia Salemi

Per la puntata di apertura di mercoledì 7 aprile si parte con un nome di peso, Maurizio Costanzo. Tra il marito di Maria De Filippi e l’influencer milanese c’è parecchia stima reciproca, tanto che il decano del giornalismo italiano ha chiamato il giovanotto a partecipare al Maurizio Costanzo Show come ospite fisso.

“Debutto il 7 aprile con Il punto Z, che è nato come una piccola rubrica all’interno del programma e adesso è diventato un format. Sono molto contento, saremo in diretta su MediasetPlay”, ha dichiarato Tommaso a Verissimo. Inoltre, innanzi a Silvia Toffanin, ha aggiunto: “Ci sarà Maurizio Costanzo. Ci ricambiamo le ospitate”.

Ospite in studio sarà invece Giulia Salemi. Si sottoporrà alle domande di fuoco del conduttore, commenterà con lui un tweet positivo e un tweet negativo che la riguardano e scriverà un pensiero che preferisce non rivelare a voce nella Tommy Card, il cui contenuto sarà reso noto alla fine della puntata.

Il punto Z: come funziona il format

Isola dei Famosi ma non solo. Il Punto Z parlerà infatti di svariati argomenti relativi al mondo dello spettacolo e non soltanto delle vicende relative ai concorrenti del reality attualmente guidato dalla moglie di Francesco Totti. A ‘dare una mano’ a Tommy ci saranno poi ospiti illustri. Altra slot del format sarà quella che darà spazio ai meme più divertenti che circolano sul web. Titolo della rubrica Golden Social.

Nella fattispecie Zorzi commenterà a modo suo i 10 dieci contenuti social (tweet, gif, meme, etc…) più simpatici e ironici della settimana sull’Isola dei Famosi. E ancora, il gioco: in ogni puntata un ospite vip a sorpresa dovrà indovinare il numero esatto di piselli contenuti in un barattolo (riproposizione con variante del gioco cult dei fagioli, lanciato da Raffaella Carrà a “Pronto Raffaella”).

Il Punto Z, dove va in onda e come seguirlo

Come sopra accennato, il programma sarà disponibile su Mediaset Play, in streaming (e non in tv). L’appuntamento con la diretta, una volta approdati sul sito del Biscione, è ogni mercoledì, a partire dalle 20:45. Come tutti gli altri programmi Mediaset, chi non riuscirà a seguire la puntata durante la messa in onda, potrà recuperarla ‘On Demand’, sul medesimo sito.

Da giovedì 8 aprile Tommaso raddoppia l’impegno. Commenterà la striscia quotidiana dell’Isola dei Famosi in onda su Italia 1 dal lunedì al venerdì alle 18.20 dando il suo punto di vista sulle vicende dei naufraghi in Honduras.

Tommaso Zorzi, Mediaset si rinnova

Mediaset ha deciso di puntare in modo molto deciso su Zorzi dopo la sua vittoria al GF Vip. Oltre ad averlo arruolato come opinionista dell’Isola e ad avergli affidato Il Punto Z, all’influencer sarà dato un altro programma (che è in via di definizione). Probabilmente verrà testato durante il periodo estivo.