Verissimo, Bianca Atzei: “La fecondazione assistita e l’aborto, una tragedia”

La cantante di origini sarde parla per la prima volta del dolore immenso che provato a causa della recente perdita del figlio che aveva in grembo

Doveva essere un momento d’oro per Bianca Atzei. La cantante, legata dal 2019 a Stefano Corti, era finalmente pronta a coronare il sogno di diventare mamma. Purtroppo però, questo desiderio non è stato ancora esaudito. Pochi giorni fa infatti, la famosa interprete di “Ora esisti solo tu” ha annunciato di aver subito un aborto spontaneo. La Atzei ha parlato delle sue emozioni ai microfoni di Verissimo nel corso della puntata che andrà sabato 23 ottobre, rivivendo il dramma subito da lei e dal compagno.

Bianca ha affermato che lei e Stefano Corti, comico e Iena, hanno espresso fin dai primi mesi di convivenza il desiderio di diventare genitori. Non riuscendo a concepire figli in modo naturale, dopo molte vicissitudini la coppia si è rivolta alla fecondazione assistita. In questo modo, la 34enne è riuscita finalmente, con gioia, a rimanere incinta.

Dopo qualche mese però è arrivato un fulmine a ciel sereno, proprio nel momento in cui, ha narrato sempre Bianca, i due stavano per annunciare pubblicamente la gravidanza. Al termine dei mesi di rischio, alla terza ecografia, purtroppo la coppia ha scoperto che la dolce attesa si era interrotta spontaneamente e che bisognava intervenire chirurgicamente. Ciò ha fatto sprofondare Bianca e Stefano in un immenso dolore.

“Era l’ultima ecografica per uscire dai mesi di rischio, eravamo pronti a dare questa notizia meravigliosa che poi però si è trasformata in una tragedia. Dopo pochi mesi di convivenza abbiamo cercato subito di avere un figlio, ma dato che dopo un anno non arrivava siamo ricorsi alla fecondazione assistita. È stata una procedura intensa, ma è andata subito bene: vedere il test positivo è stata una gioia immensa. Pensavo di essere invincibile e mi sentivo già mamma. Non pensavo che sarebbe potuto succedere qualcosa di brutto perché ero così felice. Dopo l’interruzione della gravidanza mi sono sentita in colpa. Si fa fatica a capire quello che è successo”.

La cantante ha deciso di condividere la sua esperienza su Instagram all’inizio di ottobre. Come ha precisato commossa a Silvia Toffanin, Bianca ha voluto rendere pubblica la sua condizione per solidarietà con le altre donne che hanno vissuto, o stanno vivendo, la stessa situazione. L’artista ha sottolineato che le donne che subiscono aborti non devono mai sentirsi in colpa, nonostante questo sia stato un sentimento che ha provato lei per prima. Raccontando ciò che le è successo spera così di confortare qualunque donna abbia provato le sue stesse sensazioni, trasmettendo un messaggio di coraggio e speranza.

A conclusione della toccante intervista, l’ex di Max Biaggi ha spiegato che questo triste avvenimento non ha assolutamente scoraggiato la sua voglia di diventare madre. Anzi, lei e Stefano sono più uniti che mai. Il comico 36enne è stato di grandissimo supporto per la compagna, che ha detto di essersi sentita, grazie a lui, “amata e protetta”.