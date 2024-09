Nozze UeD, liti con Belen, Ferragni fidanzata…10 chicche di gossip

Virginia Mihajlović è diventata mamma bis, accogliendo il suo secondo figlio. Al suo fianco il marito Alessandro Vogliacco. Nome scelto? Leone Sinisa, in omaggio al compianto nonno.

Fabrizio Corona on fire, tanto per cambiare. L’ex re dei paparazzi, ospite a Gurulandia, ha assicurato che Diletta Leotta e Loris Karius scoppieranno prima del 30 giugno 2025.

Attenzione, pare che Chiara Ferragni e Silvio Campara siano una coppia per davvero. Il magazine Oggi ha scritto di aver appreso da una fonte affidabilissima che l’influencer abbia perso la testa per il manager che ricambierebbe il sentimento. Il settimanale sostiene che i due abbiano persino fatto il famoso viaggio in Perù. Una vacanza top secret!

Soleil Sorge, che figura di m… L’influencer, tirandosela un po’ per le tante richieste ricevute dai fan nel momento in cui ha aperto il box Instagram delle domande, ha mostrato per sbaglio che un quesito se lo era posto lei stessa (un qualcosa riguardante una marchio di occhiali da lei indossati). Ovviamente la questione ha innescato una marea di critiche. Soleil ha ammesso lo scivolone? Macché, se l’è presa con le colleghe e ha iniziato a dire che su di lei si è scatenata un’ondata d’odio. Il solito bla bla bla. Ammettere di aver fatto uno svarione? Impossibile. Che tristezza!

Dopo l’intervista stralunata di Heather Parisi a Verissimo, come hanno reagito le sue prime due figlie Rebecca Manenti e Jacqueline Luna Di Giacomo? Con il silenzio totale. Chi è in cerca di gossip, fiondandosi nelle trasmissioni tv, e chi invece ha optato per un saggio silenzio? La mammina o le due giovani? Risposta scontata. Dalla serie: quando i ruoli si invertono e a dare lezioni pratiche sono i figli ai genitori

Elisabetta Canalis, che raramente parla del matrimonio finito con il chirurgo Brian Perri, in un’intervista a Repubblica ha spiegato di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex marito, tessendone le lodi in quanto padre molto presente con la figlia Skyler Eva. Finalmente una coppia che si separa e che non si mette a battagliare con il coltello tra i denti. Bravi!

Fiori d’arancio per Veronica Ferraro e Davide Simonetta. Testimone della sposa Chiara Ferragni, che ha fatto un discorso strappalacrime. Alle nozze presente anche l’ex dello sposo, una certa Annalisa che ha pure cantato. A colpire di più, però, non sono stati gli ospiti vip, ma il menù dell’evento. Quattro portate in croce tra cui pane e mortadella. Altro che nozze faraoniche vip!

Nozze anche per Ignazio Boschetto che, attraverso rito civile, si è unito alla modella italo-venezuelana Michelle Bertolini. Ovviamente, oltre ad amici e parenti, presenti al matrimonio anche gli altri due componendi de Il Volo, Piero Barone e Gianluca Ginoble.

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono sposati sabato 14 settembre. Lei ha optato per un abito tanto semplice quanto elegante, lui per un completo bluette. Viva gli sposi!

Antonino Spinalbese ha confidato a Ciao Maschio che tutt’oggi continua a litigare con Belen. Per la piccola Luna, la loro figlia? No, però la luna c’entra comunque ed è quella che sta in cielo: “Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto. Purtroppo, ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io”. Amen!