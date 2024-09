Spinalbese sincero a Ciao Maschio: “Con Belen ancora liti, i motivi”

Antonino Spinalbese è tornato a parlare dell’ex fidanzata Belen Rodriguez, con la quale ha avuto una figlia nel 2021, la piccola Luna Marì. L’hair stylist spezzino ha concesso un’intervista a Nunzia De Girolamo, sbarcando nel programma Ciao Maschio (in onda il sabato in seconda serata su Rai Uno). A sorpresa Spinalbese ha confessato che ancora oggi litiga con la modella argentina. Motivo? Perché sia lui sia lei sono lunatici. E quindi ogni tanto scatta qualche attrito.

“Io e Belen siamo due lunatici, adesso su questa cosa io ci scherzo e ne parlo anche in maniera divertente, ma vivendola allora, quando eravamo fidanzati, non lo era affatto’’, ha raccontato candidamente il parrucchiere. ‘’Purtroppo, – ha aggiunto – ancora oggi andiamo avanti di settimana in settimana. Una volta parliamo ed andiamo d’accordo, altre settimane non andiamo affatto d’accordo. Delle volte inizia lei, altre volte io”.

Spinalbese ha poi raccontato che è sempre stato attratto dalle donne più grandi e che quindi la love story con la Rodriguez non è stata una novità assoluta in tal senso: ‘’Belen ha 11 anni più di me. Io, in generale, ho sempre avuto donne più grandi di me. Quindi quello non è stato solo un momento. Ma, è il caso di dirlo, sbagliando si impara. Oggi infatti sto con una ragazza più piccola”.

La ragazza a cui ha fatto riferimento è Ainhoa Foti Rodriguez. No, nessun grado di parentela con Belen. Il cognome è lo stesso, ma trattasi semplicemente di un caso di omonimia. La giovane è una tatuatrice nata nel 1998; è originaria di Genova e vive a Milano dal 2017, città in cui avrebbe conosciuto l’hair stylist. Da quando è iniziata la relazione, circa 6 o sette mesi fa, sia Ainhoa sia Antonino hanno mantenuto molto riserbo. Rarissimi gli scatti social di coppia e le dichiarazioni pubbliche romantiche.

Belen e Antonino Spinalbese, quando l’amore è litigarello…

Con Nunzia De Girolamo, è la prima volta che Spinalbese ha parlato in modo piuttosto approfondito dei rapporti con l’ex. Non lo aveva fatto nemmeno durante la sua partecipazione, lunga mesi, al Grande Fratelli Vip. Allora si mormorò che la Rodriguez avesse diffidato il parrucchiere e il reality show dal parlare della love story vissuta con il padre di sua figlia Luna.

Di recente anche Stefano De Martino ha rilasciato esternazioni sull’ex moglie Belen, con la quale ha avuto il figlio Santiago. Il conduttore di Affari Tuoi ha raccontato che con la modella argentina attualmente i rapporti sono distesi. Tra l’altro, risalgono a pochi giorni fa, degli scatti in cui lo si vede aiutare l’ex compagna a traslocare nella nuova abitazione a Milano in cui ha deciso di andare ad abitare.