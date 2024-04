Antonino Spinalbese torna a fare il parrucchiere: ecco perché

Poco fa, Antonino Spinalbese ha pubblicato nelle sue storie Instagram dei video in cui lo si vede riprendere in mano le forbici e tornare al suo “vecchio” mestiere, ovvero l’hair-stylist. Nel video in questione, appare in salone intento a tagliare i capelli ad un manichino, per poi mostrare nella story successiva il risultato finale. Al che, in tanti si sono chiesti se questo volesse dire che l’ex vippone stesse di nuovo facendo il parrucchiere. Inoltre, c’è stato un altro dettaglio che ha sollevato molti dubbi sull’attuale vita professionale dell’ex di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese: cos’è successo alla sua agenzia?

Lo scorso anno, dopo l’avventura lunga ben cinque mesi al Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese aveva aperto un’agenzia di talenti. Com’è noto, prima di conoscere Belen Rodriguez, il giovane lavorava come hair-stylist in uno dei saloni più rinomati di Milano. Una volta iniziata la relazione con la showgirl argentina, era entrato nella stessa agenzia della fidanzata. Ma, dopo la permanenza nella Casa più spiata d’Italia, aveva deciso di dare una svolta importante alla sua carriera.

Il parrucchiere si era buttato in un nuovo progetto riguardante proprio il mondo dello spettacolo, aprendo un’agenzia propria chiamata “Stan Management” e diventando il manager di se stesso. I primi clienti della Stan Management erano stati Luca Salatino e l’allora fidanzata Soraia Ceruti. Antonino aveva cercato di arruolare anche altri suoi ex coinquilini del GF Vip, ricevendo però una risposta negativa dalla maggior parte di loro. Ebbene, a distanza di un anno, pare che l’agenzia sia fallita. Difatti, Spinalbese ha tolto tutti i link relativi alla Stan Mangement dalla biografia del suo profilo Instagram.

Inoltre, qualche giorno fa, Fabrizio Corona ha svelato per primo nel suo sito “Dillinger News” che Antonino sarebbe tornato a fare il parrucchiere dopo il mancato successo del suo progetto. Dopo la storia pubblicata poche ore fa, anche Deianira Marzano e Amedeo Venza hanno ricondiviso la foto parlando, per l’appunto, del “ritorno alle origini” dell’ex vippone. Ad ogni modo, è necessario specificare che si tratta d’indiscrezioni da prendere con le pinze, dato che non ci sono conferme certe a riguardo.