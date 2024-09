Teresa Langella e Andrea Dal Corso sposi: foto, abiti e prime parole

Teresa Langella e Andrea Dal Corso sono marito e moglie. La coppia sbocciata a Uomini e Donne ha pronunciato il fatidico “sì” sabato 14 settembre, in Costiera Amalfitana, innanzi ad amici e parenti. La sposa è arrivata in chiesa a bordo di un’auto d’epoca e avvolta in un abito bianco elegantissimo, come da tradizione. Ad attenderla il neo marito, anche lui come al solito elegantissimo.

“14.09.2024 – Sei tutto quello che ho sempre voluto. Abbiamo immaginato momenti, persone, sensazioni ma viverle è come sentirsi abbracciarti dall’universo. Questo è il sapore della felicità”. Così l’ex tronista di UeD su Instagram, postando alcune foto scattate prima e durante la cerimonia ecclesiastica. Immediatamente le istantanee del matrimonio sono state commentate da una miriade di fan, che si sono congratulati con i due piccioncini.

Matrimonio di Teresa Langella e Andrea Dal Corso: gli abiti

Teresa ha optato per un abito non troppo esoso e molto fine: corpetto in pizzo, maniche trasparenti con decorazioni e punti luce, gonna ampia e liscia con strascico non molto appariscente. Naturalmente non è mancato il velo, a ‘proteggere’ la sua lunga chioma fluente e a onde. A impreziosire il suo look dei grandi orecchini bianchi. La sposa ha stretto inoltre tra le mani un bouquet di rose dai colori tenui, dal bianco al rosa antico. Dal Corso ha invece indossato un completo bluette, abbinato a una camicia bianca e a un papillon chiaro.

Teresa Langella: cresima e sfottò

Lo scorso maggio la Langella, per poter sposarsi in chiesa, ha ricevuto il sacramento della Cresima, in quanto non lo aveva ottenuto in precedenza. All’epoca il fidanzato la spernacchiò simpaticamente sui social, postando una sua foto mentre stava per ricevere il sacramento assieme a dei ragazzini.

Per quel che riguarda le nozze, di recente, l’ex tronista ha spiegato che a dominare il matrimonio sarebbe stato il concetto dell’l’alba in quanto simbolo di nuovi inizi, di rinascita e di promessa di un nuovo giorno.

La proposta di matrimonio faraonica

L’ex corteggiatore ha chiesto in sposa la compagna nel gennaio 2023, attraverso una proposta di matrimonio da Le mille e una notta, organizzata in un paradiso tropicale. Per l’occasione lui noleggiò addirittura un elicottero. La faccenda fece discutere i fan: alcuni hanno ritenuto l’agire dell’uomo romantico e dolcemente eccezionale, altri lo hanno considerato fuori luogo ed estremamente pomposo.