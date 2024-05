La cresima di Teresa Langella: foto imbarazzante e gaffe col prete

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, coppia sbocciata a Uomini e Donne, proseguono spediti verso le nozze, che si celebreranno tra poche settimane. Prima del matrimonio, l’ex tronista ha dovuto fare un passo fondamentale: ricevere il sacramento della Cresima in quanto mai lo aveva ottenuto prima. Così, nelle scorse ore, ecco l’ex tronista 32enne in chiesa, in compagnia di tanti ragazzini. Il compagno e futuro marito ha immortalato la sua dolce metà, con tanto di foto “imbarazzante”. Non solo: Andrea, che tra l’altro ha fatto da padrino in quanto il parente della ragazza che avrebbe dovuto ricoprire il ruolo era assente, si è anche fatto una grassa risata quando la fidanzata è stata protagonista di una gaffe davanti al sacerdote.

Quando è stato il momento di ricevere il sacramento, Teresa si è messa in fila con gli altri ragazzini pronti per essere cresimati. Giunta innanzi al sacerdote, ha scandito il suo nome. L’ecclesiastico ha quindi pronunciato la formula della liturgia: “Teresa, ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono”. “Amen”, la risposta esatta dell’ex tronista di UeD. La gaffe è arrivata subito dopo. “La pace sia con te”, ha chiosato il sacerdote. “E con il SUO spirito”, la replica della Langella. Dal Corso si è sbellicato dalle risate, riprendendo il tutto con un video ed evidenziando che la formula corretta è “e con il TUO spirito”.

Finita qui? No, perché Andrea si è divertito ad immortalare la futura moglie nel momento finale della celebrazione, quando è stata chiamata innanzi all’altare con tutti gli altri ragazzini. Teresa aveva chiesto espressamente di farle fotografie in quel momento, Dal Corso se ne è fregato e, tac, ha scattato. “Come farmi imbarazzare”, ha commentato spassosamente la 32enne. Naturalmente nessuna arrabbiatura, il tutto si è svolto in un clima di ilarità e simpatia.

Da Uomini e Donne al matrimonio: Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sposano

Andrea e Teresa si sono conosciuti a Uomini e Donne nel 2018. Lei lo scelse, lui, all’inizio, fu parecchio titubante. Nessuno avrebbe creduto che la relazione sentimentale sarebbe continuata. E, invece, contro ogni aspettativa, la love story è proseguita, divenendo sempre più solida. Ora i due piccioncini sono pronti a diventare marito e moglie. Tra circa tre mesi si uniranno in matrimonio. Viva gli sposi!