L’ex tronista e il futuro marito si sono raccontati, confidandosi con Silvia Toffanin: le nozze e le parole per Maria De Filippi

Teresa Langella e Andrea Dal Corso, il cui amore è nato sotto i riflettori di Uomini e Donne, sono stati ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo per raccontare le emozioni che precedono il matrimonio. La coppia infatti convolerà a nozze nei prossimi mesi, dopo che l’ex corteggiatore veneto ha chiesto la mano della fidanzata con una romanticissima proposta arrivata durante una vacanza da favola alle Seychelles. Prima di domandare alla ragazza di sposarlo,Dal Corso ha ricordato che si è premurato di chiedere al padre di lei il permesso, ricevendo una entusiasta risposta positiva. Via libera!

Nel corso dell’ospitata nel rotocalco di Canale Cinque, chiudendo l’intervista, i due ex volti di UeD hanno voluto esprimere la propria vicinanza a Maria De Filippi che, come è noto, di recente è rimasta vedova di Maurizio Costanzo. “Ci terremmo tanto ad abbracciare Maria perché se siamo qui è grazie a lei”, ha sottolineato Dal Corso a cui ha subito fatto eco la compagna: “Siamo tutto questo grazie a lei, volevamo darle tutto il nostro amore e affetto da lontano”.

Teresa ha inoltre voluto sottolineare che, nonostante non abbia mai visto assieme la De Filippi e il marito, ha avuto la percezione che i due fossero legati da un profondo amore e da un legame ferreo “Non abbiamo avuto l’onore di conoscere Maurizio ma traspariva tutto. Siamo tanto vicina a Maria in questo momento delicato”, ha rimarcato la Langella. “Un bacio a Maria”, ha chiosato Silvia Toffanin, che ha colto l’occasione per salutare una volta di più l’amica e collega.

Durante l’intervista, Andrea, che oggi è un imprenditore di successo nel settore vinicolo (con l’azienda di famiglia ha creato ben 7 etichette di vino), ha inoltre ricordato quando ebbe problemi di peso, arrivando a pesare oltre 130 chilogrammi. Un’adolescenza non semplice. Il giovane, grazie alla determinazione, allo sport, alla tenacia e ad una dieta equilibrata, è però riuscito a rimettersi in forma e a sconfiggere l’obesità. Così ecco che nel 2016, all’età di 29 anni, ha preso parte alla competizione “Mister Italia”. Nel concorso si è aggiudicato la fascia di “Uomo ideale”.

Inoltre per 3 anni Andrea ha lottato contro la Sindrome di Raynaud, vale a dire un’alterazione della circolazione del sangue che di solito colpisce mani e piedi rendendole fredde, intorpidite e di colore blu dopo esposizione al freddo o in risposta allo stress emotivo.