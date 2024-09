Chiara Ferragni, con Silvio Campara è amore: “Lui mi ha travolta”

Torna a ruggire il gossip su Chiara Ferragni e Silvio Campara. Il magazine Oggi, in esclusiva, ha sganciato la bomba, sostenendo che i due piccioncini, attualmente, sono una coppia a tutti gli effetti e che nei giorni scorsi si sarebbero rifugiati in Perù, alla fine concedendosi quel viaggio di cui tanto ha parlato la cronaca rosa del Bel Paese. Il settimanale ha inoltre divulgato le parole che la stessa influencer cremonese avrebbe confidato alle persone a lei più vicine. L’ex moglie di Fedez sarebbe al settimo cielo in quanto il suo cuore avrebbe ripreso a battere all’impazzata dopo la batosta matrimoniale.

In particolare, Oggi ha riferito di essere entrato in contatto con una fonte affidabilissima vicina a Ferragni e a Campara. Tale gola profonda ha riportato i pensieri che stanno attraversando in questo momento la mente dell’influencer: “Il mio cuore ha finalmente ritrovato i battiti giusti. La nuova serenità che mi ha travolto la voglio proteggere e custodire con forza. Non permetterò più a niente e a nessuno di ostacolare il mio percorso verso la felicità”.

Il magazine ha aggiunto che, con il manager veneto, Chiara Ferragni, avrebbe anche fatto il famoso viaggio in Perù. La gola profonda che ha spifferato che i due farebbero ormai coppia fissa ha sostenuto che durante la vacanza, una sorta di fuga d’amore, l’influencer e il manager avrebbero fatto tappa a Lima, Cuzco e Panama City, tenendosi ben al riparo da paparazzi e da occhi indiscreti, oltreché a stare attenti a non far trapelare nulla sua social.

La separazione di Fedez e Chiara Ferragli: “Lei manterrà quasi in toto i figli”

Nel frattempo sono uscite anche indiscrezioni relative agli sviluppi della separazione con Fedez. Il giornalista Gabriele Parpiglia ha dichiarato nelle scorse ore che il rapper e l’ex moglie si sono incontrati con i rispettivi legali per cominciare a organizzare la gestione dei figli.

Parpiglia ha scritto che il cantante, circa il mantenimento della prole, avrebbe presentato un’offerta “irrisoria” e che la Ferragni, con orgoglio, avrebbe deciso di assumersi la responsabilità economica, quasi per intero, del mantenimento di Leone e Vittoria. In particolare, il giornalista ha scritto che Fedez penserà solamente alle spese scolastiche ordinarie e a quelle mediche. Anche su tale questione si attendono conferme o smentite da parte dei diretti interessati.