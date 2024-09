Incontro Fedez-Ferragni: “Lei manterrà in toto i figli”, scelta drastica

Quello tra Chiara Ferragni e Fedez è un matrimonio andato in frantumi con nessuna possibilità di rimettere assieme i cocci. C’è però da mettersi d’accordo sulla questione legata alla gestione dei figli, Vittoria e Leone. Il giornalista Gabriele Parpiglia, attraverso un post divulgato su Instagram, ha reso noti gli sviluppi della separazione, sostenendo che i due ex coniugi si sono rivisti per la prima volta, assieme ai rispettivi avvocati, da quando hanno deciso di porre fine al loro rapporto sentimentale. Sempre secondo quanto riferito da Parpiglia, durante la riunione il clima è stato tutt’altro che disteso. Inoltre ci sarebbe da segnalare un’importante scelta dell’influencer cremonese: dovrebbe essere lei a pensare quasi totalmente al mantenimento della prole in quanto avrebbe rifiutato l’offerta dell’ex marito che sarebbe stata giudicata irrisoria.

Il rapper e l’influencer si sarebbero visti nei giorni, accompagnati dai loro legali. “Nessuna frase di distensione e nessun tentativo di parole vicini alla serenità”, scrive Parpiglia che aggiunge però che i due ex coniugi hanno trovato un accordo per la questione legata ai figli: “Chiara si occuperà del mantenimento dei figli in toto, rifiutando in modo netto e deciso ogni tipo di aiuto, relativo sempre al mantenimento, dopo aver ascoltato la somma offerta dall’ex marito, somma pare… ‘irrisoria’”.

Parpiglia ha spiegato che la Ferragni ha alzato un muro ed ha voluto dimostrare a Fedez di “non aver bisogno di aiuti inadeguati, dinanzi a un argomento così serio, delicato e importante” .”Fedez – ha concluso il giornalista – pagherà le spese scolastiche ordinarie e contribuirà alle spese mediche per i figli. Stop. Inoltre il cantante potrà vedere i figli usando lo schema previsto dalla legge con i weekend alternati e pernotto in casa di lui”.

Chiara Ferragni e Fedez, la vita dopo il matrimonio

Come già si era inteso, quindi, i rapporti tra i due ex sono tutt’altro che sereni e pacifici. Il crac matrimoniale avrebbe lasciato ferite profonde innervate di rancori e risentimenti. Ovviamente non c’è alcun ritorno di fiamma all’orizzonte. Sia Chiara sia Federico, dal punto di vista sentimentale, hanno drasticamente voltato pagina. E pare nel modo meno soft.

Dopo la fine del matrimonio Fedez è stato paparazzato in svariate occasioni con donne diverse. Nessuna storia seria e tanto divertimento, se così si può dire. Anche la Ferragni è finita prepotentemente sotto i riflettori del gossip in un paio di occasioni per delle presunte relazioni affettive. Si è mormorato di un legame speciale prima con l’ortopedico Andrea Bisciotti, poi di una liaison con Silvio Campara. Opportuno precisare che in entrambi i casi si è solamente trattato di voci senza prove concrete che l’influencer abbia avuto relazioni intime con i due citati uomini.