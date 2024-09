Ferragni-Campara: come ha reagito la moglie di lui? Il retroscena

Niente di ufficiale sappiamo sulla vita sentimentale di Chiara Ferragni. Dalla sua separazione da Fedez, a differenza dell’ex marito l’influencer non ha condiviso con i propri followers le sue “avventure d’amore”. A farlo ci hanno pensato però i paparazzi e le riviste di gossip. E’ ormai risaputo che l’imprenditrice digitale quest’estate ha passato parecchio tempo a Forte dei Marmi, in compagnia della sua nuova (presunta) fiamma Silvio Campara. Il problema però, è che l’uomo sarebbe ancora sposato. Come ha reagito allora la moglie, quando ha saputo la notizia del flirt? A rivelarlo ci ha pensato Gente.

Nonostante non sia mai arrivata la conferma, dal giorno della pubblicazione della notizia non si sono mai placati i rumors sulla presunta love story tra Chiara Ferragni e Silvio Campara. Anzi, ciò che è accaduto è stato esattamente l’opposto. Si è subito andati ad indagare sulla vita dell’uomo, scoprendo presto che, a quanto pare, l’imprenditore avrebbe moglie e figli.

La presunta liaison Ferragni-Campara

Con queste premesse si è parlato di un vero e proprio colpo di fulmine, che sarebbe scoppiato tra i due all’inizio dell’estate, durante uno dei primi viaggi di Chiara in Toscana. Ciò che di più scioccante è stato rivelato però, è che sembra che l’influencer e la moglie di Campara fossero buone amiche e che, addirittura, la prima si sarebbe sfogata con la seconda dopo il divorzio. Così, da tempo, ci si chiedeva anche quale fosse stata la reazione della donna.

Anche su Giulia Luchi – questo il suo nome – ovviamente si è indagato, e non poco. Sappiamo che è un’ex modella e che è stata tra le concorrenti di Miss Italia. A quanto pare poi, sembra che inizialmente a presentarla alla Ferragni sia stato proprio suo marito, proponendo un’eventuale collaborazione tra l’azienda dell’imprenditrice digitale e il brand Golden Goose, di cui Campara è CEO.

Poi riguardo al fattaccio, qualche tempo fa, era trapelato un retroscena che vedeva la Luchi confrontarsi direttamente con Chiara, chiamandola al telefono per chiedere chiarimenti sul flirt con il marito. Ebbene, ora Gente ha lanciato un ulteriore dettaglio sulla questione.

La reazione di Giulia Luchi

Il settimanale ha rivelato che, dopo l’improvviso colpo di fulmine, sarebbe stata la stessa Giulia a decidere di allontanarsi, sia dal marito che da quella che sembrava essere una nuova amica. In altre parole, la Luchi avrebbe scelto di passare il resto delle vacanze estive in solitaria, separata da Campara.

Inoltre, la moglie dell’imprenditore non avrebbe mai fatto mistero della questione. Gente ha infatti aggiunto che, in quel di Forte dei Marmi, la Luchi non si sottrarrebbe dal raccontare la vicenda, commentandola e sfogandosi, con tanto di racconto della telefonata fatta a Chiara.

A quanto pare quindi, mentre il marito e l’ex amica pensano ad una convivenza, Giulia non sarebbe passata del tutto oltre, tanto da narrare dettagliatamente i fatti ai suoi conoscenti, forse cercando conforto.