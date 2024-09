Annalisa canta alle nozze dell’ex, Ferragni testimone e menù da fame

Matrimonio e parata di vip. Giovedì 12 settembre si sono sposati l’influencer Veronica Ferraro e il produttore musicale Davide Simonetta, noto anche come d.whale. L’uomo in passato è stato fidanzato per un paio d’anni con Annalisa (fino al 2017) che ha presenziato alle nozze ed ha pure cantato, accompagnata al pianoforte dal marito (meglio di Beautiful!). A dare manforte alla sposa ecco Chiara Ferragni. D’altra parte è noto che sia una delle migliori amiche della Ferraro. E infatti le ha fatto da testimone (all’evento hanno presenziato anche le sue due sorelle Francesca e Valentina). E le soprese non sono finite qui. Nel corso della festa si è esibito anche Tananai che ha fatto colpo sugli invitati con la versione acustica di Tango, brano struggente della sua discografia.

ANNALISA ACCOMPAGNATA AL PIANO DA SUO MARITO CANTA UNA CANZONE AL MATRIMONIO DEL SUO EX IO NON CE LA FACCIOOO🥲🥲🥲 pic.twitter.com/rS2qOzpWlx — damiano 🌪️ (@nevesumarte) September 12, 2024

Gli abiti di Veronica Ferraro e del neo marito

La sposa ha scelto un abito bianco dalla linea sinuosa, impreziosito da un maxi scollo, dalle maniche corte e da un velo con calata. Eleganti i drappeggi sul punto vita. Ed elegante anche il lungo strascico e la fila di bottoncini sulla schiena. Simonetta ha invece indossato un completo scuro con papillon dal taglio rilassato con pantaloni over. Le fedi che si sono scambiati il marito e la moglie sono firmate Damiani.

Il discorso di Chiara Ferragni

La testimone della sposa, Chiara Ferragni, durante la cerimonia si è avventurata in un discorso amorevole in merito alle persone a cui si vuole bene. Queste le parole dell’ex moglie di Fedez:

“Tendiamo a dimenticarci cosa le persone fanno o dicono ma non ci dimentichiamo mai di come ci hanno fatto sentire. In tutti questi 17 anni tu più di tutto mi hai fatto sentire al sicuro, mi hai fatto sentire a casa. Sei la mia migliore amica ma anche la mia compagna di avventure, la spalla su cui piangere e la socia con cui fare qualsiasi caz**ta ci faccia sentire vive. Sei una persona unica e sei da sempre parte della mia famiglia”.

Pioggia di ironie per il menù “minimalista” delle nozze

In rete è trapelato il menù del pasto nuziale, che ha innescato una pioggia di ironie per via della sua scarsità. Vedendo le voci delle portate, in effetti, sembra che non ci sia stata un’abbuffata luculliana. Un antipasto con pane e mortadella, un primo con pasta al pesto semplice. Quindi il secondo, delle polpette di manzo con salsa al pomodoro. Infine la “torta di tutti”. Fine!

Le parole della sposa: “Proveremo ancora ad avere un figlio”

Durante l’evento nuziale, la sposa ha rivolto parole dolcissime al neo marito: “Ho sempre detto di essere lontana anni luce dal sole ma da quando ti conosco non ho mai visto così chiaro, riso così tanto, non mi sono mai sentita amata così”. L’influencer ha poi spiegato di sperare di diventare mamma presto: “Ci proveremo ancora ad avere un figlio. Spero sia come te ma se rimarremo soli avrò già vinto tutto”