Virginia Mihajlovic, nato il secondo figlio: il significato del nome

Virginia Mihajlovic è diventata mamma per la seconda volta! La figlia del compianto calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic ha partorito nelle scorse ore, dando alla luce il suo secondo figlio. Una lieta notizia, annunciata dal papà del bambino: Alessandro Vogliacco. Quest’ultimo, calciatore del Genoa, ha condiviso su Instagram una Storia con cui ha svelato a tutti di essere diventato padre per la seconda volta.

“È nato Leone Sinisa Vogliacco. Grazie amore, sei stata una forza della natura”, ha scritto il marito dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi. Anche mamma Arianna ci ha tenuto a fare il suo annuncio da nonna sui social network, con un bel cuore blu. Ovviamente non manca il messaggio della sorella Viktorija: “Benvenuto al mondo Leone Sinisa”. Il nome scelto da Virginia per il suo secondo figlio ha un significato molto importante per lei e la sua famiglia.

Virginia Mihajlovic: la scelta del nome del secondo figlio

Dietro la scelta del nome del suo secondo figlio c’è, come è possibile notare, un emozionante omaggio al padre Sinisa Mihajlovic. La stessa Virginia ne ha parlato in una recente intervista a Verissimo, dove ha annunciato la sua seconda gravidanza. Così l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi aveva dato l’annuncio ufficiale a tutti. Fino a quel momento solo la sua famiglia era a conoscenza della notizia. Questo perché non è stata una gravidanza semplice per Virginia, che ha preferito attendere approdare nel salotto di Silvia Toffanin per fare il lieto annuncio.

Come ha fatto Giulia Salemi di recente con il primo figlio che attende con Pierpaolo Pretelli, anche Virginia ha svelato il sesso del bambino a Verissimo. La giovane Mihajlovic ha preso la palla al balzo per svelare anche il nome, Leone Sinisa. Virginia ci teneva che avesse un significato il nome del secondo figlio, accolto dalla sorellina Violante nelle scorse ore. I suoi fratelli le hanno chiesto di non usare solo il nome Sinisa, in quanto il più grande ci tiene a fare così con suo figlio.

Per questo, alla fine Virginia ha omaggiato il padre dando al secondo figlio il nome Sinisa affiancato da Leone. E anche quest’ultimo rappresenta per lei un significato che omaggia il compianto calciatore e allenatore. Leone è sempre stato il suo nome preferito e non solo: “Mio papà è stato un leone”. Così, in lacrime, Virginia ha spiegato a Verissimo il significato del nome dato al suo secondo figlio, la cui nascita ha chiaramente regalato una gioia immensa a tutta la famiglia Mihajlovic.