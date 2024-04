Virginia Mihajlovic in dolce attesa: il nome del bimbo è commovente

Momenti commoventi nello studio di Verissimo: Virginia Mihajlovic rivela di essere incinta del suo secondo bimbo e in diretta confessa la scelta commovente del nome.

Silvia Toffanin ospita nel suo salotto Virginia Mihajlovic, figlia del compianto campione Sinisa, per una bellissima notizia: Virginia è in dolce attesa e ha scelto il pubblico di Verissimo per scoprire il sesso del nascituro.

Abbiamo conosciuto Virginia insieme alla sorella Viktorija durante la loro avventura sull’Isola dei Famosi nel 2019, ma ci siamo affezionati a loro durante la malattia del papà scomparso nel 2022.

Virginia è sposata con Alessandro Vogliacco, difensore del Genoa, e i due hanno già una bimba di nome Violante.

Silvia Toffanin è testimone di un momento commovente.

‘Ecco come si chiamerà il mio bambino’ La rivelazione in diretta

L’intervista è dolcissima, Silvia Toffanin ripercorre il dolore della malattia di Sinisa Mihajlovic e Virginia appare ancora distrutta, ma per fortuna, dice, ha una grande famiglia ad abbracciarla.

Le sorprese speciali non sono mancate, tra la mamma Arianna e il fratello Dusan, Virginia ha potuto sentire l’amore dei suoi cari.

E’ una mamma fortissima, confessa Arianna, vedova del campione, Virginia vive a Genova lontana da noi ormai da anni e cresce la piccola Violante senza l’aiuto di nessuno, è un’ispirazione.

Poi arriva lo scoop: a Settembre nascerà il secondo bambino della Mihajlovic e di Vogliacco. Questa gravidanza arriva in un momento particolare: Virginia confessa di sentirsi ancora fragile per il lutto subito e vede in questo bambino una rinascita.

Ancora non sapeva il sesso, e quale occasione migliore che scoprirlo a Verissimo.

Lo studio si tinge di azzurro e rosa per la suspance, ma ecco che arriva la verità!

It’s a boy!

Visibilmente commossa Virginia confessa che il marito Alessandro sarà così emozionato ora che hanno fatto l’accoppiata, bambina e bambino.

Poi Silvia le chiede se hanno già in mente qualche nome, ed è qui che non si possono trattenere le lacrime.

Tutti i figli di Sinisa hanno scelto di dare ai loro futuri figli il nome del patriarca, Virginia non è stata da meno.

Nonostante il primo nome sia stato ‘prenotato’ da uno dei suoi fratelli così da avere un Sinisa Mihajlovic di nuovo nella famiglia, la scelta di Virginia è comunque un omaggio al papà.

Il nascituro si chiamerà Leone Sinisa.

Perché mio papà è stato un leone,

confessa Virginia tra le lacrime.

Noi facciamo tanti auguri a Virginia e Alessandro per il piccolo Leone Sinisa in arrivo!