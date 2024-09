Verissimo, Giulia Salemi svela sesso del bebè: “Che mamma sarò”

Silvia Toffanin riapre le porte del salotto di Verissimo e tra le emozioni più forti ci sono quelle di Giulia Salemi, presto mamma. L’intervista a Giulia ha regalato momenti tenerissimi e tante, tante lacrime di commozione, sia di Silvia che di Giulia!

Era una degli ospiti più attesi della nuova stagione di Verissimo e l’attesa è stata ampiamente ripagata. Giulia Salemi ha aperto il suo cuore nel salotto di Canale 5 e a tutta Italia, raccontando il momento meraviglioso che lei e Pierpaolo stanno vivendo. Si commuove appena entra in studio Giulia, dicendo che le fa veramente impressione perché a Verissimo ha affrontato ogni fase della sua vita: da quando era piccolina, inesperta, a ora che sta per diventare una mamma. Ancora non ha ben realizzato quanto la sua vita stia per cambiare, menomale al suo fianco c’è Pierpaolo che è già papà (del piccolo Leo avuto da Ariadna Romero) e quindi è già preparato ad affrontare ansie e paure.

Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli: il segreto per superare le crisi? La forza dell’amore

Proprio di Pierpaolo si è parlato tantissimo in questa intervista. Giulia ha ripercorso le due forti crisi che i due hanno vissuto insieme e durante le quali erano arrivati quasi al punto di separarsi. Hanno poi capito grazie alla distanza, quanto in realtà ancora si amavano. Perché, ricorda Giulia, a volte le crisi non sono negative, è proprio con la distanza che si capisce il valore delle persone e delle cose. Nessuno dei due ha voluto strumentalizzare questi momenti difficili, sbandierandoli sui social o in tv, proprio per l’amore e il rispetto che li lega. Giulia rivela addirittura di aver scritto ben dodici pagine in cui si sfogava su tutte le cose che non andavano bene nella loro relazione. E così hanno salvato la loro storia: ascoltandosi e capendosi.

Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi sono anime gemelle, ma non nel senso che tutti conosciamo del termine dice lei. Non significa un incastro perfetto, perché le storie perfette non esistono, perché non esistono persone perfette. Quello che esiste è l’equilibrio che bisogna sempre trovare. E il segreto è la forza di voler stare insieme, una forza che si chiama amore. Da questo momento di dura crisi, hanno ricominciato a corteggiarsi da zero, hanno fatto reset e dalle tenebre hanno rivisto la luce: ora sono pronti a diventare genitori insieme.

”Nata per essere mamma” Giulia svela che tipo di mamma sarà e il sesso del bebè

Le lacrime scorrono a fiumi quando Giulia apre il capitolo sulla sua amatissima nonna Giuliana. Il videomessaggio che la futura bisnonna ha mandato è pieno di amore e orgoglio per la nipote, che considera l’unica gioia in una vita di tanti sacrifici. Nonna Giuliana ha però un problema alla vista dato dal glaucoma e Giulia si augura che non peggiori da qui a gennaio, data prevista per l’arrivo del bebè, perché il suo sogno è che sua nonna possa vedere suo figlio. La famiglia è la priorità per Giulia, che invita i giovani a non trascurare i nonni e i genitori. Per se stessa si augura di essere una mamma presente, una mamma per amica per il nascituro, di poter crescere insieme a lui e di trasmettergli valori importanti che oggi vengono spesso trascurati.

Ma il Pretelli Jr sarà un maschietto o una femminuccia? Giulia ha voluto rivelarlo a Silvia, che le è stata vicino dal primo momento e a cui ha chiesto consiglio pure per il nome. A sorpresa tira fuori una scatolina che con un paio di scarpette azzurre rivela il sesso del bebè: Giulia e Pierpaolo stanno aspettando un maschietto! Sarà un fiocco azzurro in casa Petrelli-Salemi e un fratellino per il piccolo Leo! Con tanta emozione, la Salemi confessa di aver capito di essere nata per essere mamma, che tutto quello che ha fatto nella vita era in funzione di questo momento e noi non possiamo che farle tantissimi auguri!