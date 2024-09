Heather Parisi, ospitata Verissimo: reazione figlie (lezione perfetta)

Se non ci fosse Heather Parisi, la si dovrebbe inventare. La coreografa americana, dopo aver lanciato tuoni e fulmini sul suo profilo Instagram contro il gossip, specificando di odiarlo e che lei andrebbe valutata per le sue qualità artistiche, che ha fatto? Si è fiondata a Verissimo. Fedele al suo credo, avrà parlato della sua arte? Macché. Nel corso dell’intervista ha snocciolato solo fatti privati, salvo rimarcare che lei non vuole raccontare gli affari suoi (è andata così, non è uno scherzo). Forse è meglio che corregga il tiro, dicendo che del suo privato è disponibile a parlare, ma solo di ciò che non le dà fastidio. Nella chiacchierata con Silvia Toffanin ha poi sottolineato di essere felice di diventare nonna, però di come siano i suoi rapporti con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo ha chiarito che sono fatti propri. Invece della primogenita Rebecca Manenti ha raccontato di vederla una volta all’anno e che c’è “complicità”. Dulcis in fundo, ha attaccato, pur senza nominarla, Francesca Fagnani per l’intervista a Belve fatta la scorsa stagione.

Proprio per via dell’ospitata a Belve si venne a sapere del rapporto deteriorato tra mamma Heather e Jacqueline. Fagnani chiese un commento sul fidanzato della figlia, non proprio uno sconosciuto (sta assieme al cantante Ultimo e con lui sta aspettando un figlio). Come reagì la Parisi? “Ultimo chi?”. Insomma, diede una risposta sarcastica, lasciando intendere di non volere parlare del ‘genero’. Fu allora che sua figlia sbottò sui social: “Ieri sera mi sono sentita mancata di rispetto io, e mi trovo costretta ad ammettere una triste realtà, che personalmente avrei preferito non condividere. Non vedo mia madre da 10 anni. Dunque mi dissocio da qualunque cosa sia stata detta. Lei non sa nulla della mia vita se non via social come voi”.

Capito? Heather Parisi continua a dire che sono i giornali cattivi che ce l’hanno con lei, che non vuole fare gossip etc etc. A bocce ferme e analizzando la situazione, però, è chiaro che se a Belve avesse risposto in modo gentile su Ultimo, sua figlia si sarebbe tenuta per sé le faccende familiari, visto che mai ne aveva parlato prima di allora. Ma nella particolare visione del mondo della coreografa, sono gli altri i cattivoni mentre lei non sbaglia un colpo. Si arriva all’intervista di Verissimo dell’8 settembre, quella sopra descritta. Come hanno reagito le sue figlie alle sue esternazioni? E come ha reagito Francesca Fagnani? Tutti le hanno dato una lezione: l’hanno ignorata, almeno pubblicamente.

La primogenita Rebecca, Jacqueline e pure Ultimo non hanno speso alcuna parola nei suoi confronti. Potevano confermare la sua versione o smentirla se erano in cerca di can can mediatico e gossip. Invece silenzio tombale. Stesso comportamento di Francesca Fagnani. Concludendo: c’è una persona che va a fare interviste in tv in programmi in cui si sa che bisogna parlare del proprio privato (la signora Parisi pensava di andare a Belve e a Verissimo a divulgare arte?), però tale soggetto si gonfia il metto e tuona che non vuole assolutamente finire nella cronaca rosa. Bah, chi ci capisce qualcosa è bravo. Che ben vengano invece coloro che si atteggiano come Fagnani, Rebecca Manenti, Jacqueline e Ultimo che se ne stanno in silenzio. Così si evita il gossip, non andando davanti alle telecamere di trasmissioni gossippare!