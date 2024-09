Il Volo, Ignazio Boschetto sposo: look, invitati, dettagli delle nozze

Oggi, giovedì 12 settembre, Ignazio Boschetto del trio musicale Il Volo ha sposato la sua compagna Michelle Bertolini. I due facevano coppia fissa da poco più di un anno e hanno optato per una cerimonia con pochi intimi. Di seguito riportiamo tutti i dettagli in merito al loro matrimonio, dagli invitati ai look sfoggiati.

Ignazio Boschetto e Michelle Bartolini sposi: i dettagli

Continua la stagione dei matrimoni! Oggi pomeriggio, giovedì 12 settembre, è arrivato il turno di Ignazio Boschetto, membro del trio di tenori il Volo. Il cantante ha sposato la sua fidanzata Michelle Bertolini, modella italo-venezuelana con la quale aveva una relazione da poco più di un anno. Il matrimonio era stato annunciato dalla coppia lo scorso dicembre. Oggi sui social sono comparse le prime immagini delle loro nozze. A riguardo non si sa ancora molto, in particolare non è nota la location scelta dai due.

Stando ai video circolati sul web, sembrerebbe che Ignazio e Michelle si siano sposati tramite rito civile in Comune. I due avrebbero optato per una cerimonia con pochi intimi. Tra gli invitati spiccano chiaramente i parenti degli sposi e gli altri due componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone. Il trio si è mostrato più unito che mai ed in un filmato su Instagram si vedono Gianluca e Piero abbracciare i neo sposi. Dopo essersi scambiati le reciproche promesse, Boschetto e Bertolini sono stati acclamati dagli invitati, che avevano tra le mani rose bianche e palloncini, con un lungo applauso.

Per quanto riguarda i look sfoggiati, la sposa ha indossato un abito di Elisabetta Garuffi confezionato esclusivamente per l’occasione. Il colore prescelto è stato chiaramente il bianco. Il di sopra del vestito, con le maniche a tre quarti, era caratterizzato da una trasparenza in pizzo. Anche la parte inferiore dell’abito riprendeva lo stesso motivo e si presentava più corta sul davanti e più lunga sul retro. Sulla schiena l’abito era chiuso da tanti bottoncini bianchi. Michelle ha poi abbinato al vestito delle scarpe con il tacco bianche ed un bouquet di fiori candidi. Ignazio ha optato, invece, per un doppio petto blu e camicia bianca senza cravatta.