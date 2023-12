Il Volo, Ignazio Boschetto si sposa: la futura moglie era una sua fan

Grandi novità per uno dei componenti del trio “Il Volo“: Ignazio Boschetto ha annunciato di aver fatto la proposta di matrimonio alla fidanzata Michelle Bertolini. Proprio ieri, 26 dicembre, la ragazza ha condiviso su Instagram una serie di foto romantiche insieme al tenore mostrando il famigerato anello in primo piano. “Sì e mille volte sì amore mio. Voglio passare la mia vita con te”, ha poi scritto nella didascalia, confermando l’imminente matrimonio. Ignazio ha poi condiviso a sua volta il post nelle sue storie, dedicando un “Ti amo“, alla futura moglie. Insomma, un momento davvero d’oro per il cantante, che a febbraio prenderà anche parte per la terza volta al Festival di Sanremo insieme ai suoi compagni de “Il Volo”.

Michelle Bertolini: chi è la futura moglie di Ignazio Boschetto

Ma, chi è esattamente Michelle Bertolini? Michelle è nata a Caracas il 15 giugno del 1994 da madre venezuelana e padre triestino. Nella vita, è una modella e giocatrice di tennis. Per quanto riguarda il mondo della moda, in passato ha partecipato a diversi concorsi di bellezza, tra cui Miss Venezuela, dove si è aggiudicata il primo posto nel 2013. Inoltre, è anche una tennista professionista, tanto da essere entrata nel circuito mondiale WTA nel 2010. Tuttavia, un infortunio avuto nel 2012 l’ha costretta a ritirarsi in maniera prematura dal mondo dello sport e dedicarsi principalmente quindi al suo lavoro di modella.

Non si hanno molte informazioni sulla relazione con Ignazio. Ciò che si sa è che la storia non deve essere nata molto tempo fa, dato che il cantante si è lasciato con l’ex fidanzata, la ballerina brasiliana Ana Paula Guedes, nell’autunno del 2022. Era stato lo stesso tenore a rendere pubblica la loro relazione con una dedica romantica alla ragazza in vista della sua partecipazione alla versione brasiliana di “Ballando con le stelle“. Circa un anno fa, però, i due hanno preso ufficialmente strade diverse.

D’altro canto, Michelle ammira Boschetto da tempo. Sul suo profilo Instagram, infatti, si può trovare una foto risalente al 2019 della modella insieme ai componenti de “Il Volo”, in cui si dichiara una loro grande fan. Dopo anni, la venezuelana sembra aver realizzato il suo sogno e, chissà se il cantante deciderà di fargli una romantica dedica proprio sul palco dell’Ariston. Nel frattempo, non resta che aspettare per scoprire quando sarà il grande giorno in cui Michelle e Ignazio diventeranno ufficialmente marito e moglie.