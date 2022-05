Ignazio Boschetto sulla fidanzata Ana: “Siamo una coppia intelligente”

Ignazio Boschetto ha ritrovato l’amore. Il cantante de Il Volo è fidanzato con Ana Paula Guedes, ballerina e coreografa brasiliana. Una relazione che va avanti da circa un anno, più precisamente dal 2021. I due si sono conosciuti sui social network durante la pandemia, quando entrambi sono stati costretti a sospendere tutti i rispettivi impegni di lavoro in giro per il mondo.

Per otto mesi Ignazio de Il Volo e Ana Paula Guedes hanno intrattenuto un rapporto fatto di chat, messaggi e telefonate fino a quando Boschetto non è volato in Brasile per conoscere di persona la ragazza. Un incontro che non ha deluso le aspettative: è stato subito amore. A Domenica In Show, dove è stato invitato insieme agli amici e colleghi Gianluca Ginoble e Piero Barone, l’artista ha confidato a Mara Venier come procede la liaison.

Ignazio Boschetto ha assicurato che con Ana Paula Guedes va tutto a meraviglia anche se i due sono costretti a viversi a distanza e ad accontentarsi di pochi momenti insieme, seppur di qualità.

“Ora lei è in Brasile. Ci vediamo ogni tanto, lei lavora, io lavoro. Come le coppie intelligenti aspettiamo il momento giusto”

Ignazio Boschetto ha precisato che la fidanzata lo raggiungerà presto per il suo tour. Il Volo sarà impegnato tutta l’estate 2022 in diverse tappe in giro per l’Italia. Un ritorno sul palcoscenico dopo due anni tutt’altro che facili dovuti all’emergenza Covid-19.

Ana Paula Guedes, chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto

27 anni, bionda e con sorriso grande, Ana Paula Guedes è una ballerina, coreografa e insegnante di danza brasiliana. La fidanzata di Ignazio Boschetto ha iniziato a ballare da bambina e nel suo lungo curriculum può vantare anche la partecipazione ad alcuni programmi della tv brasiliana.

Tra queste Dança dos Famosos, la versione brasiliana dello show Ballando con le stelle, dove da diversi anni la Guedes fa parte del cast dei professionisti. Non solo danza nella vita di Ana Paula, che è pure laureata in Ingegneria Civile.

Ana Paula Guedes è molto seguita sui social network: può contare su ben 451mila follower che non si perdono neppure uno scatto o una storia della bella ballerina. Prima di conoscere l’attuale compagna Ignazio Boschetto è stato legato alla conduttrice italiana Roberta Morise.