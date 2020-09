Roberta Morise e Ignazio Boschetto, non è finita: incontro in famiglia

Roberta Morise e Ignazio Boschetto sono tornati al entro del gossip di fine estate. La showgirl ed il cantante del gruppo ‘Il Volo’ hanno iniziato una love story lo scorso luglio, per poi dirsi addio il mese successivo. I rumors più accreditati hanno riferito anche i retroscena di ciò che è accaduto alla neo-coppia. I due stavano trascorrendo qualche giorno di relax nell’incantevole località turistica siciliana di Cefalù. Qualcosa però è andato storto e Boschetto sembra abbia deciso di andar via senza dare spiegazioni. Stando alle ultime indiscrezioni riportate sulla rivista Chi (in edicola da mercoledì 2 settembre), tra la Morise e Ignazio ci sarebbe un ritorno di fiamma. Il rotocalco diretto da Alfonso Signorini, riporta infatti nella rubrica ‘Pillole di gossip’ che Roberta ed il cantante de ‘Il Volo’ hanno fatto pace. Il litigio avvenuto in Sicilia è quindi solo un brutto ricordo. I due sono stati avvistati insieme a Cirò Marina (la cittadina di Roberta).

Il gossip sul presunto flirt con Eros Ramazzotti

Il settimanale Chi ha riportato, inoltre, che Ignazio ha conosciuto le persone più care dell’ex conduttrice de ‘I Fatti Vostri’. Inutile dire che la notizia ha rincuorato i fan della coppia. C’è da sottolineare che in merito alla loro frequentazione, né la Morise, né Boschetto hanno mai fatto dichiarazioni. La coppia ha sempre cercato di mantenere una certo riserbo sulla loro love-story. Roberta è stata negli ultimi tempi al centro del gossip per altri presunti flirt. Qualche mese fa infatti si rincorrevano in rete i rumors circa una sua presunta liaison con il popolare cantante Eros Ramazzotti. Il chiacchiericcio fu messo subito a tacere direttamente dall’ex marito di Michelle Hunziker. L’artista, infatti, dichiarò che con la Morise c’era solo una bella amicizia.

Roberta Morise e l’addio a I Fatti Vostri

Roberta Morise è stata negli ultimi anni uno dei volti del programma di Rai 2 I Fatti Vostri, affiancando Giancarlo Magalli. Il suo posto, quest’anno, sarà invece preso da Samanta Togni, ex danzatrice di Ballando con le stelle. Sui motivi dell’addio della calabrese al programma, si sono susseguiti diversi rumors. Tra i tanti anche quello che Magalli avesse avuto un peso determinante. Nulla di tutto ciò. Almeno questo è ciò che ha tenuto a sottolineare in diverse occasioni il conduttore. Sembra che la decisione di non riconfermare la showgirl sia dipesa dai vertici Rai.