Roberta Morise e Ignazio Boschetto, è rottura: i dettagli dell’addio

Nemmeno il tempo di un’estate: si potrebbe riassumere così la relazione lampo di Roberta Morise, 34 anni, e Ignazio Boschetto, 25. La coppia, sbocciata sotto il sole di luglio, è evaporata nel pieno della calura agostana. A darne notizia è Giornalettismo che spiega anche i retroscena di quel che è accaduto. L’ex conduttrice de I Fatti Vostri (nella prossima stagione del programma di Rai Due sarà rimpiazzata da Samanta Togni, in arrivo da Ballando con le Stelle) e il cantante de Il Volo hanno trascorso dei giorni insieme a Cefalù ma qualcosa è andato storto e improvvisamente il legame si è sfilacciato. Secondo quanto riporta Giornalettismo sarebbe stato lui a decidere di troncare, andandosene via “senza dare spiegazioni”. A quel punto la Morise ha proseguito le ferie da single.

Roberta Morise e il gossip: prima Eros Ramazzotti, poi Ignazio Boschetto

Sulla frequentazione i diretti interessati non hanno mai proferito parola, né smentendo né confermando i rumors della cronaca rosa. Pare però certo che Roberta e Ignazio abbiano fatto coppia, seppur per poco. Non è la prima volta nell’ultimo periodo che la Morise si ritrova al centro del gossip. Pochi mesi fa era stata parecchio chiacchierata per una presunta liaison con un altro celebre cantante, Eros Ramazzotti. Sulla voce piombò direttamente l’ex marito di Marica Pellegrinelli, affermando che con Roberta ci fosse solo una bella amicizia e niente altro. Qualcuno però è certo che qualcosa di più ci sia stato. Chissà… Fatto sta che dopo che trapelò lo spiffero Eros e Roberta non si sono più sentiti, come confermato dalla stessa calabrese in una recente intervista.

Roberta Morise e l’addio a I Fatti Vostri

La Morise non farà più parte dello show condotto da Giancarlo Magalli. Il suo posto sarà preso da Samanta Togni che dopo anni di danza a Ballando con le Stelle si cimenterà per la prima volta nella conduzione. Sulla scelta di lasciare a casa la calabrese qualcuno ha erroneamente sostenuto che Magalli avrebbe avuto un ruolo fondamentale. Nulla di tutto questo: il presentatore romano a più riprese ha rimarcato che con Roberta ha un ottimo rapporto e che la decisione di non confermarla non è affatto dipesa da lui, bensì dai vertici Rai.