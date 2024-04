Verissimo, Il Volo, Ginoble, possibile rottura: “Tutto può cambiare”

Nella puntata di Verissimo andata in onda su Canale 5 domenica 21 aprile, Silvia Toffanin ha accolto il trio di tenori Il Volo, composto da Ignazio Boschetto, Piero Barone e Gianluca Ginoble. Nel corso della loro intervista con la conduttrice, Ginoble si è abbandonato ad alcune dichiarazioni che lascerebbero pensare che si sia lasciato con la sua fidanzata Eleonora Venturini.

Durante la loro ospitata, i tre tenori hanno parlato della loro vita sentimentale. Il primo ad aprirsi sull’amore è stato Ignazio Boschetto, prossimo al matrimonio con la sua fidanzata Michelle. Il ragazzo ha rivelato di essere felicissimo per le nozze imminenti e che non vede l’ora di mettere su famiglia, avendo trovato finalmente una persona affine a sé. Piero, invece, è ancora single.

Barone ha difatti dichiarato senza troppi giri di parole di non aver ancora trovato l’anima gemella:

La persona giusta arriverà, bisogna solo saperla aspettare.

Gianluca, invece, si è dimostrato più titubante dinanzi alle domande di Silvia Toffanin. La conduttrice l’ha difatti interrogato circa la sua attuale situazione sentimentale. Dopo un’esitazione iniziale, il cantante ha risposto lasciando intendere che tra lui e la sua fidanzata ci sia stata una rottura. Ha difatti tenuto un discorso su come le cose siano cambiate rispetto alla sua ultima ospitata nel programma. Dalle sue parole, tuttavia, sembrerebbe che nel cuore di Ginoble ci sia qualcun altro.

Di seguito quanto detto da Gianluca in risposta a Toffanin:

E’ bello pensare che le cose durino per sempre, quando in realtà tutto può cambiare. Cambiano noi in continuazione, anche le persone che sono con noi in quel momento possono prendere una strada diversa oppure le cose possono anche finire. Oggi con un po’ meno incoscienza posso dirti che le cose sono cambiate.

E ancora:

In amore devi abbandonare ego, possesso e gelosia: ci sono cose in cui è importante mantenere una certa libertà sotto questo punto di vista, perché noi non possediamo nessuno. Da piccoli non sappiamo come gestire i sentimenti come l’amore che è uno dei sentimenti più importanti nella vita. C’è una crescita personale e in questo momento sono molto felice e sto amando, che è la cosa più importante.

La storia d’amore tra Gianluca Ginoble e Eleonora Venturini

Ginoble è stato fidanzato con Eleonora Venturini, nipote di un volto noto del cinema. I due si sono conosciuti due anni fa e da un po’ di tempo non mostravano più foto insieme sui rispettivi profili social. Questo dettaglio aveva già iniziato a preoccupare i fan della coppia, che si erano interrogati circa una loro possibile rottura. Eleonora, inoltre, era stata al centro dell’attenzione mediatica in seguito alle voci di un presunto scioglimento del gruppo. La ragazza era stata difatti considerata da alcuni come la possibile causa.

Ginoble e Barone avevano avuto una discussione durante un’ospitata a Radio Number One. Da allora per settimane sono girate voci su un loro possibile scioglimento. Il gruppo ha tuttavia più volte precisato che non ha intenzione di dividersi e anche nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin ha annunciato di essere pronto a partire per il nuovo tour in promozione all’ultimo album.