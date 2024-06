Mastronardi e Pascale single, Tonon cameriere: 10 chicche di gossip

Colpo di scena: Francesca Pascale e Paola Turci si sarebbero lasciate. A lanciare lo scoop è Dagospia che spiega che uno dei motivi che avrebbe portato le due ad allontanarsi sarebbe anche l’intervista dell’ex di Berlusconi a Belve.

“Una relazione tossica, ci facevamo male a vicenda”. Lo ha affermato Fedez in una live Twitch parlando del matrimonio con Chiara Ferragni. Altro che mondo fatato e famiglia del mulino bianco, come lo stesso rapper e l’influencer cremonese hanno fatto credere per anni. Dalla serie, la verità prima o poi viene a galla…

Restando in tema Ferragnez, Fabrizio Corona ha diffuso la notizia che Chiara sarebbe pronta a chiedere 40mila euro al mese di alimenti all’ex marito. “Notizie infondate”, ha tuonato l’avvocato che assiste la Ferragni. L’ex re dei paparazzi forse l’ha sparata grossa.

“All’epoca eravamo giovanissimi, poi siamo cresciuti insieme. Siamo stati i migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita da Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova”. Il racconto è firmato Giulia De Lellis che ha parlato dell’ex Andrea Damante in una intervista a Repubblica. Sul rapporto che c’è tra di loro oggi, ha spiegato: “Per tanto tempo ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos’altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia”. Giulietta ha pure confessato che quando stava con il deejay lei era quello che spendeva con più spensieratezza, mentre lui la “rimetteva in riga”.

Pare proprio che il matrimonio di Alessandra Mastronardi e Gianpaolo Sannino sia giunto al capolinea. Lei non indossa più la fede da tempo, sussurrano i ben informati. L’unione nuziale sarebbe naufragata senza nemmeno tagliare il traguardo del primo anno (i due erano convolati a nozze lo scorso luglio).

Chi va forte in amore è invece Stefania Orlando che è uscita definitivamente allo scoperto con l’imprenditore 49enne Marco Zecchini. Sono mesi che i due si frequentano. La conduttrice, dopo aver vagliato la situazione, ora assicura che ci sono i presupposti per costruire qualcosa di importante. Auguri!

Raffaello Tonon, per arrotondare, fa il cameriere in un ristorante in Romagna. No, non è uno scherzo, lo fa realmente, con umiltà e passione. I tempi di vacche grasse in tv per gli opinionisti del ‘trash’ è finito e in qualche modo ci si deve reinventare.

Costantino Vitagliano ha raccontato la sua parabola professionale e umana al Corriere della Sera. Dopo aver spopolato per anni in lungo e in largo nei locali italiani e in tv, oggi vive una vita meno intensa. Calato drasticamente anche il suo cachet per partecipare agli eventi. “2mila euro più le spese per 90 minuti“, ha spiegato in riferimento a quanto si fa pagare attualmente. I tempi cambiano, meglio adattarsi…

Temptation Island scalda i motori e presenta le coppie ‘svalvolate’ che prenderanno parte ai trappoloni d’amore. Una in particolare ha catturato l’attenzione degli utenti affezionati allo show condotto da Bisciglia. Quella formata da Christian e Ludovica. La love story va avanti da nemmeno due anni e lei ha già piazzato all’amato un paio di corna. Se il buongiorno si vede dal mattino, stiamo freschi…

Sonia Bruganelli dice che non farà più l’opinionista in alcun reality. A crederle si fa molta fatica visti i precedenti…