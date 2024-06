Giulia De Lellis: “Damante? Odiati tanto”. Soldi spesi, lui la sgridava

L’amore travolgente con Andrea Damante, la “madre” Maria De Filippi, la confusione nella relazione con Giano Del Bufalo, il silenzio tombale su Carlo Gussalli Beretta, la gestione del denaro e tanto altro: Giulia De Lellis, in una lunga intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, si è raccontata a ruota libera, ripercorrendo le tappe del suo successo. Tutto ha avuto inizio a Uomini e Donne. Ci capitò quasi per caso. All’epoca non aveva nemmeno vent’anni e aveva progettato di prendersi un anno sabbatico, andare a Londra e poi vedere cosa le avrebbe riservato la vita. Invece la sua migliore amica Alice, per scherzo, la portò negli studi del popolare dating show di Canale Cinque. Conquistò il cuore del tronista veronese e fece breccia in milioni di telespettatori.

“Io e Andrea Damante ci siamo odiati per tanto tempo”

“All’epoca eravamo giovanissimi, poi siamo cresciuti insieme. Siamo stati i migliori amici, amanti, mi ha fatto da padre quando a 19 anni mi sono trasferita da Pomezia e io da madre a lui, perché eravamo da soli in una città nuova”. Così su Damante e il nido d’amore che si costruirono a Milano. Fu una love story tra le più amate dal pubblico di UeD, probabilmente la più mirabolante di tutte. Poi l’idillio d’amore si spezzò. Lei scoprì i tradimenti di lui e ci fu la rottura.

“Per tanto tempo – ha spiegato l’influencer di Ostia – ci siamo odiati, ma quando si sta insieme in questo modo è difficile chiudere davvero il rapporto. Semplicemente si trasforma in qualcos’altro. Non sempre è così, in alcuni casi credo sia sano chiudere e basta, dipende da come ci si lascia”. Le corna?

“Sono molto fedele e credo fortemente nella monogamia, quindi continuo a non perdonare chi mi tradisce, in amore così come in amicizia. Però se prima ero più categorica, crescendo mi sono resa conto che esistono tantissimi motivi che possono spingere una persona a farlo. Non è vero che chi ama non tradisce”.

Giulia De Lellis e il rapporto oggi con Maria De Filippi

Sulla vicenda dei tradimenti ci ha scritto un libro che è andato a ruba nelle libreria. Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!: questo il titolo dell’pera in cui narrò le infedeltà del tronista veronese. A spingerla a scrivere fu “Queen Mary”: “Prima di quello non avevo ancora pianto la fine della nostra relazione, mi è servito per esorcizzarla. Fu Maria De Filippi a consigliarmi di scriverlo”.

Sempre a proposito della regina di Mediaset, ha dichiarato: “È stata la prima a credere in me, la persona a cui devo tutto. Ha sempre un consiglio giusto e sincero da dare, a volte anche duro, ma sempre senza secondi fini. È esattamente come la si vede in televisione: la mamma di tutti. Oggi non le telefono tutti i giorni, ma so di poter contare sempre su di lei”.

Per quel che riguarda il mondo televisivo, ha aggiunto che ha alcune amicizie importanti, come ad esempio quelle condivise con Ignazio Moser, Cecilia Rodríguez e Ivana Mrazova. Tutti si conobbero al Grande Fratello Vip e da allora non si sono più persi di vista. Tuttora si sentono e si ritrovano.

Il rapporto con il denaro

La notorietà televisiva e il successo sui social hanno fatto e tuttora fanno guadagnare parecchio denaro all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Che rapporto ha con i soldi? Oggi più misurato rispetto a prima. Giulia, su tale questione, ha raccontato un curioso aneddoto, spiegando che Damante, quando stavano assieme, ogni tanto la riprendeva sulle spese che effettuava:

“Oggi prima di fare una spesa sciocca ci penso su molto, ma all’inizio mi concedevo dei capricci con più facilità. Andrea invece era molto più severo di me e mi rimetteva subito in riga. Ma non vedo perché una persona che guadagna onestamente non debba comprare le cose che le piacciono, nel massimo rispetto di tutti”.

Il caso Balocco-gate che ha travolto Chiara Ferragni ha, di riflesso, gettato ombre sull’intero settore degli influencer. Quando alla De Lellis è stato chiesto come si sarebbe comportata lei se si fosse trovata al posto dell’ex moglie di Fedez, è arrivata la seguente risposta:

“Sicuramente sono una che può sbagliare tanto, però so ammettere i miei errori e affrontarne le conseguenze. Ma è impossibile dire in che modo mi sarei comportata io, bisognerebbe passarci per poterne parlare. Le regole ci sono sempre state in realtà e io le ho sempre seguite. Ma c’è anche chi fingeva di non conoscerle”.

Una stoccata più che chiara nei confronti della Ferragni.

Giano Del Bufalo? “Non è una storia d’amore”. Silenzio tombale su Carlo Beretta

Infine il capitolo Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana, con il quale ha iniziato di recente una frequentazione sentimentale; è la storia giusta? “Non è una storia d’amore, sto semplicemente vivendo dei meravigliosi momenti di vita che tengo per me. In ogni caso non ne ho idea, vorrei saperlo pure io. Finora sono fuggita spesso dalle relazioni perché non avevo trovato la persona per cui valesse la pena rimanere. Quando arriverà, spero di rendermene conto”.

Silenzio tombale invece su Carlo Beretta. Con il rampollo bresciano ha vissuto una relazione lunga quattro anni. A inizio 2024 è arrivata la rottura. Lui ora si è legato a Melissa Satta.