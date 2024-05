Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, è già finita? Ecco il perché

Poco più di un mese fa, si sono diffusi i primi gossip riguardo una presunta storia tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo. Fresca di rottura con Carlo Gussalli Beretta, nelle ultime settimane, Giulia De Lellis ha gradualmente iniziato a condividere indizi sulla sua nuova relazione con il fratello di Diana Del Bufalo: partendo da piccoli indizi social per poi passare a teneri scatti con lui, fino ad essere beccata direttamente dai paparazzi di Chi mentre camminava abbracciata al volto di “Cash or Trash”. Sebbene i due non abbiano esplicitamente confermato lo status del loro rapporto, anche l’antiquario ha condiviso diversi contenuti con l’influencer, sottolineando implicitamente il loro legame romantico.

In poche settimane, Giulia e Giano hanno bruciato diverse tappe, tanto da partecipare a pranzi in famiglia con i genitori di lui. Insomma, tutto pareva andare a gonfie vele fino a pochi giorni fa, quando qualcosa sarebbe cambiato all’improvviso. Poco fa, Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di un utente, che ha assicurato che i due sarebbero già in crisi. Stando a quanto riportato dal seguace dell’esperta di gossip, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne avrebbe addirittura deciso d’interrompere la storia con Del Bufalo.

Il motivo? Del Bufalo avrebbe intenzione di trasferirsi presto a Londra per dedicarsi ad un progetto d’arte con un suo ex socio. A tal proposito, avrebbe tentato invano di convincere la De Lellis a raggiungerlo nella Capitale Inglese. Difatti, pare che Giulia non ne voglia proprio sapere di andare a vivere a Londra. Entrambi sarebbero convinti delle proprie idee e, per questo, l’influencer avrebbe deciso di lasciare Giano, consapevole di non poter portare avanti una relazione a distanza.

Ad ogni modo, è importante sottolineare che si tratta solamente d’indiscrezioni senza fondamenta, dunque da prendere con le pinze. La stessa Deianira Marzano ha affermato di non saper nulla direttamente della vicenda. Al momento, Giano e Giulia non hanno né confermato né smentito i gossip. A questo punto, non resta che attendere per capire meglio il futuro di questa nuova e strana coppia.