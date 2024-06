Sonia Bruganelli drastica: “Stop reality”. Perché non si può crederle

Sonia Bruganelli dice addio ai reality show. Non farà più l’opinionista né dell’Isola dei Famosi, né del Grande Fratello, né di altri programmi simili. Ad affermarlo è stata lei stessa, rispondendo a una serie di domande su Instagram. “No, credo di aver esaurito il mio tempo per commentare i reality”, ha spiegato l’ex moglie di Paolo Bonolis nel replicare a chi le ha chiesto se tornerà a dare giudizi in tv.

Difficile crederle visti i precedenti. Già quando prese parte per la prima volta al GF Vip, disse che non sarebbe tornata in video e che il suo posto era ne dietro le quinte del piccolo schermo. Si sa come è andata a finire: non solo ha accettato di rifare l’opinionista per Signorini l’anno successivo, come è noto è poi sbarcata all’Isola. Quei diavolacci di Dagospia hanno pure sussurrato che, prima di essere arruolata per lo show dei naufraghi, ha fatto carte false per sbarcare nella giuria di Ballando con le Stelle, senza riuscirvi. Il tempo darà tutte le risposte del caso. Si capirà tra qualche mese se l’addio della signora Bruganelli è un bluff oppure no.

Isola dei Famosi, i rapporti con Luxuria e Maltese

La produttrice, sempre confidandosi con i fan su Instagram, ha inoltre lasciato intendere di essersi trovata molto bene a lavorare con Vladimir Luxuria e Dario Maltese. Infatti, a chi le ha domandato dei rapporti avuti con la conduttrice e il giornalista del Tg 5, ha risposto postando un video della finale in cui la si vede abbracciare i due colleghi nello studio. Quanto affetto!

Sonia Bruganelli risponde alle domande su Angelo Madonia: la frequentazione continua

Spazio poi alle vicende di cuore; è ormai risaputo che sta frequentando il danzatore di Ballando con le Stelle Angelo Madonia. Quando le è stato domandato se il ballerino fosse al suo fianco mentre replicava alle domande, ha chiosato un simpatico: “Lui è con il mio spirito”. E ancora: “Cosa mi ha compito di lui? Che è un bravo ballerino”. Nessuna sdolcinata dedica sentimentale, ma nemmeno alcuna smentita, a differenza di quel che è avvenuto di recente. La frequentazione, quindi, prosegue e, come si suol dire, se sono rose… fioriranno. Se invece sono spine, beh…