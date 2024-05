Bruganelli: silenzio rotto su flirt con Madonia e su Benigno a L’Isola

Sonia Bruganelli si svela in una nuova intervista per Casa Chi, durante la quale parla non solo de L’Isola dei Famosi 2024, ma anche di gossip. Proprio nelle scorse ore, l’opinionista del reality show condotto da Vladimir Luxuria è finita al centro delle notizie di cronaca rosa. A lanciare il gossip che la riguarda è stato il settimanale Chi, che ha condiviso l’indiscrezione che vede Sonia in compagnia del ballerino Angelo Madonia.

In particolare, Bruganelli è stata avvistata con lui prima in Spagna e poi a Roma. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini l’ha avvistata a Palma di Maiorca con alcuni amici su una spiaggia. Dopo di che, domenica 5 maggio, Sonia e Angelo sono stati beccati a Roma il 5 maggio da soli. Ora a dare una risposta a questi gossip, ci pensa proprio l’opinionista del programma di Canale 5, che sembra voler smentire dopo quanto dichiarato dal ballerino:

“Con un ballerino? Uno solo? In realtà erano due, non c’era solo Angelo Madonia, c’era anche Boero. Cosa volete sapere? Perché stavo lì con lui? Se il cuore è ballerino? Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero”

Così Sonia fa intendere che sia tutto legato a un suo viaggio di lavoro e non a una fuga romantica. Infatti, l’opinionista spiega di essere volata in Spagna come imprenditrice. Precisa che non aprirà una scuola di ballo, ma fa notare che a L’Isola dei Famosi ha espresso delle opinioni su questo mondo. Dunque, Bruganelli anticipa che ci sono dei progetti futuri che collegano la danza e la Spagna, a quanto pare.

Sonia Bruganelli su L’Isola dei Famosi: chi le piace e chi no, il parere su Benigno

Non sta andando bene questa edizione de L’Isola, che ogni settimana ha un crollo nei dati degli ascolti televisivi. Parlando ai microfoni di Casa Chi, Sonia dice la sua sui concorrenti che sono attualmente in gioco, che sembrano non convincere il pubblico al punto da appassionarsi al loro percorso. Bruganelli parla di Greta Zuccarello, che già conosceva prima ancora dell’inizio di questa edizione del reality. Ciò che consiglierebbe alla naufraga è quello di essere meno diplomatica.

A detta dell’opinionista, Greta sarebbe consapevole della sua bellezza e non creerebbe simpatie nelle altre ragazze. Sonia commenta positivamente Joe Bastianich, che ama per la sua coerenza. A Bruganelli il noto chef piace molto, come il pubblico aveva già potuto notare. L’opinionista parla anche di due concorrenti che hanno lasciato il gioco, Daniele Radini Tedeschi e Pietro Fanelli, definendoli le voci fuori dal coro. Il primo per Sonia “è un ragazzo con una personalità un po’ particolare”.

Daniele, invece, a detta sua avrebbe cercare di svolgere il ruolo del concorrente in grado di rompere gli equilibri. “Quello che che si è rotto è lui e infatti è tornato e Joe Bastianich sta ancora là”, dichiara Sonia, riferendosi ai battibecchi che i due naufraghi hanno avuto. Bruganelli dice la sua anche su Francesco Benigno, il quale continua ancora oggi a creare il caos con la sua squalifica, su cui è arrivata la verità solo in un secondo momento.

Sonia crede che il pubblico si sia sentito tradito dal programma in quanto gli autori avrebbero dovuto subito mostrare quanto accaduto. La decisione di non mostrare immediatamente la clip, è stata presa “dal punto di vista editoriale”.