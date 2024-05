Isola, Benigno pessimo: insulti transfobici contro Vladimir Luxuria

Francesco Benigno cade in basso. Nonostante le prove evidenti mostrate contro di lui, l’ex naufrago continua a polemizzare contro l’Isola dei Famosi, arrivando a livelli a dir poco pessimi. Ma, si proceda con ordine. Dopo pochi giorni di permanenza in Honduras, Benigno è stato squalificato per comportamenti ritenuti inappropriati per il reality. Al principio, la produzione non ha voluto dare dettagli specifichi o mostrare i video dell’accaduto, rivelando solamente che c’era stata una forte lite con un altro naufrago, ovvero Artur Dainese. Da lì, l’attore ha iniziato una vera e propria “battaglia” contro il programma, lanciando pesanti accuse.

Prima, ha confessato che la produzione gli avrebbe proposto dei soldi per fingere di essersi ritirato, giustificando il tutto con una forte mancanza per sua moglie. Inoltre, ha insinuato di aver ricevuto minacce che lo esortavano a lasciare immediatamente il resort in Honduras e a ritornare in Italia, sollecitandolo a mantenere il silenzio sull’accaduto. Secondo Benigno, infatti, la discussione con Artur non era stata particolarmente rilevante e lui non aveva avuto atteggiamenti tali da meritare una squalifica. Dato che, inizialmente, l’Isola dei Famosi si era rifiutata di mostrare le prove video, la maggior parte degli spettatori si era schierata dalla parte di Benigno.

Tuttavia, alla luce delle continue polemiche e critiche, la scorsa settimana, Vladimir Luxuria ha finalmente mostrato il tanto atteso filmato. Nella clip in questione, si vede Benigno insultare Artur con epiteti come “coso inutile”, “cafone” e “finto fighettino”. I due sono anche finiti alle mani, tanto che Francesco aveva impugnato un bastone per scagliarsi contro il naufrago. Alla fine, Daniele li ha divisi e la produzione è stata costretta ad intervenire.

Da lì, l’opinione dei telespettatori è totalmente cambiata, voltandosi contro Benigno. Nonostante ciò, l’attore ha continuato a negare l’evidenza, parlando di video montati ad hoc e sostenendo di essere stato “bullizzato” dai suoi compagni. La protesta di Benigno sembra non avere fine, tanto che oggi, 7 maggio, ha condiviso un post contro la conduttrice del reality, Vladimir Luxuria. Ma, l’attore non si è limitato a parlare della sua squalifica, bensì è andato decisamente oltre con insulti squallidi.

Benigno ha condiviso una foto in costume della Luxuria, rivolgendosi a lei con il maschile e scrivendo queste parole:

Dopo avere visto gli ascolti di ieri sera, e dopo averci fatto due coglioni a dirci che la bruganelli era andata in honduras, anche questa notizia falsa, per salvare gli ascolti Vladimiro guadagno ha deciso di andare lui sull’isola. speriamo che questa volta sia vero ragazzi siete pregati di non offendere grazie.

Insomma, c’è poco da dire: lo show che sta montando Benigno è diventato alquanto pessimo. A questo punto, chissà se Vladimir deciderà di prendere misure serie contro l’attore, che sembra non avere intenzione di fermarsi.