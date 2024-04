Isola, Benigno nega l’evidenza: “Io bullizzato come Marco Bellavia”

Francesco Benigno è un fiume in piena: dopo le dichiarazioni di questa notte sul video mostrato ieri in diretta all‘Isola Dei Famosi, l’attore torna con una delle sue dirette Facebook al vetriolo verso Vladimir Luxuria e la direzione.

Finalmente ieri sera è uscita la verità: Vladimir Luxuria ha fatto luce sul caso Benigno mostrando il famoso video dello scontro tra l’attore palermitano e Arthur Dainese. Mossa molto furba da parte degli autori quella di decidere di affrontare l’argomento a mezzanotte, assicurandosi il pubblico per tutta la serata in attesa del momento cardine. Forse pensavano che Benigno non se ne sarebbe accorto? Quando mai! All’attore non sfugge niente e la sua risposta era arrivata subito in diretta, ve l’abbiamo riportata.

Era però il caso di riprendere l’argomento da svegli: Benigno è tornato in diretta su Facebook per lanciare le sue accuse alla produzione dell’Isola ma soprattutto per negare quanto mostrato ieri durante la puntata e lo fa citando due casi molto noti di bullismo durante il Grande Fratello.

”Tutto falso, io sono innocente” Benigno è la vera vittima?

Un’ora fa, Francesco Benigno ha iniziato una diretta su Facebook, invocando il diritto al contraddittorio che durante la diretta di ieri dell’Isola Dei Famosi gli è stato negato. Visto che Vladimir Luxuria non gli ha permesso di dire la sua in studio, Francesco Benigno ha deciso di affidarsi di nuovo ai suoi profili social.