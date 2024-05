Isola: Luxuria non ha soddisfatto, Ilary Blasi pronta a tornare

Purtroppo l’Isola dei Famosi non sta andando come si era sperato all’inizio. L’idea di mettere Vladimir Luxuria alla conduzione era quella di tornare alle origini del format, proponendo una versione molto simile a quella di Simona Ventura. Ma qualcosa non ha funzionato, probabilmente anche il cast debole e poco famoso. Per questo Banijay sta già pensando alla prossima edizione e in vista ci sono importanti cambiamenti.

Secondo quanto scoperto da Tv Blog sembra che la stessa Vladimir sia pronta a fare un passo indietro e tra i vertici Mediaset c’è l’idea di richiamare Ilary Blasi. Nonostante anche le sue ultime edizioni non siano andate benissimo, avevano comunque ottenuto più spettatori. L’idea della rete sarebbe quella di fare un passo indietro, richiamando la conduttrice che si era detta felice di aver concluso quest’esperienza. Ma non solo, pare anche che la Banijay stia valutando le proposte economiche di altre reti che da anni corteggiano il format. Dunque non si esclude che l’anno prossimo l’Isola dei Famosi possa cambiare addirittura canale.

Nel frattempo, dato che il reality ancora sta andando in onda, si sta cercando una soluzione. La conduttrice si interfaccia in continuazione con i vertici per trovare degli escamotage per attirare di più i telespettatori. Inoltre pare che la finale verrà anticipata al 28 maggio.

L’addio di Ilary Blasi all’Isola

Il 2024 è iniziato con un’indiscrezione sorprendente: la Blasi non è stata riconfermata all’Isola (scelta avvallata anche da lei). Al suo posto è stata scelta Luxuria, dopo una serie di provini. Infatti all’inizio non aveva molto convinto.

Sin da subito l’ex di Francesco Totti ha rivelato che non era dispiaciuta, ma dopo 3 anni, ha pensato che la sua esperienza dovesse giungere al termine. Ha anche augurato buona fortuna alla sua ex opinionista. Immediatamente si è pensato però che fosse impossibile che non ci fossero ulteriori contratti per la Blasi ed infatti poi è arrivata la notizia.

La conduttrice, con Alvin (anche lui licenziato dall’Isola), presenterà Battiti Live, al posto di Elisabetta Gregoraci. Non solo, la trasmissione traslocherà da Italia 1 a Canale 5.