Stefania Orlando innamorata: “Marco? Ha avuto tanta pazienza”

Dopo molti mesi insieme, Stefania Orlando non si nasconde più e parla apertamente della sua nuova storia con l’imprenditore Marco Zecchini. Lo scorso dicembre, si sono diffuse le prime foto della nuova coppia, che pare essersi conosciuta la scorsa estate. Lui ha 49 anni ed è un imprenditore, consulente finanziario e professore universitario. Inoltre, è separato e è già padre di tre figli. Inizialmente, dopo le prime paparazzate, Stefania aveva deciso di non commentare i gossip, mantenendo la riservata la relazione. Ma, adesso, sta pian piano lasciandosi andare mostrando il suo nuovo compagno.

Qualche settimana fa, Stefania ha pubblicato una foto con Marco sul suo profilo Instagram, facendo il loro debutto social. Recentemente, poi, ha rilasciato un’intervista a Nuovo dove ha svelato come abbia fatto l’imprenditore a conquistarla e come procede la loro relazione. Sebbene abbia ammesso di volerci andare piano, per ora, le cose sembrerebbero andare a gonfie vele, tanto che l’Orlando vede un grande futuro per loro due. “Sto vivendo questa storia giorno per giorno e non nascondo che ci sono tutti i presupposti giusti perché possa andare avanti. Mi auguro che tra noi proceda tutto per il meglio”, ha detto.

Nonostante questo slancio d’amore, però, è ancora dell’idea di voler tenere questa storia più privata possibile. Con l’ex marito, Simone Gianlorenzi, è sempre stata molto social. Non solo, durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, lui è stato una figura molto presente, facendo più volte delle sorprese nella Casa più spiata d’Italia. Inoltre, sono molte le interviste che hanno rilasciato insieme. Ma, è stata proprio l’esposizione derivata dal GF Vip (oltre alla reclusione) ad allontanarli giorno dopo giorno, facendo così finire un amore che durava da circa 15 anni.

A seguito della separazione da Simone, Stefania aveva chiuso il suo cuore all’amore. Ma, Marco è riuscito ad avere la giusta pazienza e delicatezza per conquistarla: “Marco ha saputo rispettare i miei tempi, corteggiandomi a lungo. Tra le tante qualità che mi hanno fatto innamorare c’è senza dubbio la sua grande pazienza”.

Insomma, l’ex vippona ha confessato di essersi proprio innamorata dell’imprenditore romano, che ha saputo scongelare il suo cuore con grande pazienza e rispetto. Inoltre, nutre grandi speranze per il futuro di questa relazione, tanto da voler proteggerla e preservarla il più possibile. A questo punto, non resta che attendere per capire come procederà l’amore tra Stefania Orlando e il fidanzato, Marco Zecchini.