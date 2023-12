Stefania Orlando, chi è il nuovo fidanzato: separato e con 3 figli

Stefania Orlando ha un nuovo compagno. A svelarlo è stato il settimanale ‘Chi‘ la settimana scorsa, che nella rubrica “Chicche di gossip” aveva annunciato che la conduttrice avrebbe iniziato una relazione da circa un mese con un imprenditore romano. A distanza di alcuni giorni, lo stesso giornale è riuscito a dare maggiori dettagli sull’uomo misterioso, pubblicando anche le prime foto della nuova coppia. “Chi” ha infatti finalmente dato un’identità al nuovo compagno dell’ex vippona.

Il suo nome è Marco Zechini, ha 49 anni e, oltre ad essere un imprenditore, è anche un consulente finanziario e professore di Diritto del Mercato Finanziario alla facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Inoltre, come già anticipato giorni fa, Marco ha un matrimonio alle spalle ed è già padre di tre figli.

I due sembrano voler fare proprio sul serio, dato che non si nascondono e vivono il loro amore alla luce del sole. Nelle prime foto della coppia pubblicate da ‘Chi’ si vedono Stefania e Marco uscire dallo stesso portone, per poi dirigersi verso un auto parcheggiata vicino alla casa in cui erano stati fino a poco prima. Dopodiché, sono andati in un ristorante per godersi una cena romantica. Entrambi infatti erano vestiti in maniera abbastanza elegante: la conduttrice sembrava essere in total black, mentre l’imprenditore indossava un classico completo giacca e cravatta.

Questa è la prima relazione pubblica di Stefania Orlando dopo la separazione dall’ex marito Simone Gianlorenzi, con il quale si è lasciata a settembre del 2022 dopo ben 15 anni insieme. Mesi dopo la rottura con il chitarrista, l’opinionista de ‘La Vita in Diretta’ aveva spiegato di aver capito di riuscire ad essere serena anche da single e senza un uomo al suo fianco. Per questo, aveva raccontato di non essere in cerca di un fidanzato, ma di voler approfittare di questa nuova fase della sua vita insieme alle sue amate amiche.

Ad ogni modo, alla fine, l’amore è arrivato e Stefania sembra aver voltato definitivamente pagina. A questo punto, non resta che attendere per scoprire quando la conduttrice deciderà di rendere ufficiale questa storia anche sui suoi social, confermando a tutti gli effetti il suo nuovo amore.