Stefania Orlando, nuovo fidanzato ha 2 figli ed è separato

Stefania Orlando è di nuovo innamorata. È passato circa un anno da quando l’ex vippona ha annunciato la separazione dall’ex marito Simone Gianlorenzi dopo ben 15 anni d’amore e 3 di matrimonio. La notizia è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. In molti, infatti, ricordavano i loro incontri durante l’esperienza di Stefania nella Casa del Grande Fratello Vip, in cui la coppia sembrava essere più innamorata e affiatata che mai. Tuttavia, una volta finito il reality, qualcosa tra la conduttrice e il chitarrista si è rotto, fino ad arrivare all’inevitabile decisione di prendere cammini diversi.

La loro separazione è avvenuta in maniera amichevole, con entrambi sottolineando il profondo affetto e la reciproca stima che continua ad unirli. Solo l’anno scorso, Orlando aveva parlato della sua vita da single in un’intervista a Verissimo, affermando di non essere in cerca di un nuovo partner e di trovarsi bene da sola o in compagnia delle sue amiche più care. Ad ogni modo, da qualche tempo, sembra essere arrivata una persona speciale nella vita della conduttrice. Secondo quanto svelato dal settimanale Chi, Stefania avrebbe trovato di nuovo l’amore.

Il giornale ha svelato che l’opinionista de ‘La Vita in Diretta’ avrebbe una relazione con un imprenditore romano. Non si hanno molte notizie sull’uomo misterioso, tranne che si tratta, per l’appunto, di un imprenditore romano con due figli e un matrimonio alle spalle. La storia sarebbe iniziata circa un mese fa e, ad oggi, i due non si nascondono più. Anzi, la coppia pare vivere il loro nuovo amore alla luce del sole e Stefania sembra essere veramente innamorata.

Dunque, dopo due anni difficili, Stefania Orlando sembra aver ritrovato un po’ di serenità. Oltre al divorzio dall’ex marito, lo scorso anno la conduttrice ha dovuto affrontare anche la perdita della sua amata cagnolina Margot. Dopo quasi 19 anni insieme, la cantante, con un dolore immenso nel cuore, ha detto addio alla sua compagna di vita. A seguito di tanti cambiamenti, Stefania sembra aver voltato definitivamente pagina iniziando la sua nuova vita al fianco di un nuovo amore.