Raffaello Tonon fa il cameriere: “È umile”, il racconto di chi l’ha visto

Raffaello Tonon fa il cameriere. No, non è uno scherzo o una gag da spendere in un post Instagram o TikTok. L’opinionista televisivo si è rimboccato le maniche e da qualche tempo lavora in un ristorante in Romagna. A raccontarlo è Alessandro Rosica, esperto di gossip e attivo con lo pseudonimo ‘Investigatore Social’.

“Complimenti. Opinionista tv e concorrente del GF Vip. Si è rimboccato le maniche e lavora come cameriere. Tanto di cappello a chi come te non scende a sporchi giochi pur di vivere”. Così Alessandro Rosica che ha aggiunto: “Passerò a trovarti, questa è la gente che mi piace, chi rimane con i piedi per terra. Come vedete fa il cameriere in Romagna, non è una gag, fa proprio il cameriere. Infatti ha servito una coppia di mie follower”.

“Non l’avrei immaginato perché non lo fa più nessuno – ha concluso l’esperto di gossip -. Ormai basta una mezza ospitata in tv che poi si credono chissà chi e si inventano cavolate per fare cose. Tanto di cappello a lui che si guadagna la giornata con umiltà. Va a dare una mano spesso in questo locale“.

In effetti sì, chapeau. E pensare che Tonon non è proprio l’ultimo arrivato nel mondo del piccolo schermo. Ha partecipato nel ruolo di opinionista o di concorrente a svariati programmi famosi quali il Maurizio Costanzo Show, Buona Domenica, La Fattoria, Pomeriggio 5, Mattino 5, Mattino 4, Grande Fratello Vip, etc etc. Ancora oggi lo si vede qualche volta nel talk mattutino condotto da Federica Panicucci. Gli spazi in tv, però, per alcuni commentatori come lui si sono ridotti negli ultimi anni. Probabilmente per questo Tonon ha deciso di arrotondare collaborando con un ristorante.

A proposito di ospitate tv, di recente l’ex gieffino vip è stato protagonista di un episodio esilarante a Mattino 4. In studio si stava parlando del tema relativo al turismo estetico e ai trapianti di capelli. Panicucci e Poletti hanno invitato Tonon a parlare della sua esperienza con il patch cutaneo. A un certo punto qualcosa è andato storto.

L’opinionista ha tirato troppo i capelli e si è staccato un pezzo di patch. La Panicucci lo ha avvertito. Tonon ha rassicurato tutti, dicendo che si trattava di una colla medica che è anche traspirante.

La carriera televisiva di Raffaello Tonon

Esordì nel 2004 come ospite fisso al Maurizio Costanzo Show. Nello stesso anno fu protagonista a Buona Domenica. Nel 2005 partecipò e vinse La fattoria 2. L’anno dopo divenne opinionista del reality. Nel medesimo ruolo lo si è visto a La talpa 3 (Italia 1, 2008) e La fattoria 4 (Canale 5, 2009). Sempre in veste di commentatore ha partecipato a molte puntate di Pomeriggio e Mattino Cinque. Ha presenziato nel 2010 anche al programma Rai Cuore di mamma. Quindi è stato tutor a Detto fatto (Rai 2, 2013-2017, 2019) e concorrente al Grande Fratello VIP 2.