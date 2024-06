Fedez senza freni: “Con Ferragni matrimonio tossico, ecco perché”

“Una relazione tossica“. Fedez non usa mezzi termini per descrivere ciò che era diventato il suo matrimonio con Chiara Ferragni. Il rapper, nel corso di una diretta Twitch con lo streamer Grenbaud, ha parlato a ruota libera della relazione andata in frantumi, spiegando anche i problemi profilatisi sulla gestione dei figli e del cane Paloma. Anche in questo caso sono piovute mazzate sull’ex moglie. Più che evidente che il clima tra i due ex coniugi sia incendiario e che si prospettano battaglie ‘lacrime e sangue’ a livello giudiziario.

“Oggi riesco a essere me stesso, ma non rinnego nulla. Bisogna andare avanti”, ha dichiarato il rapper le cui confessioni sono poi andate via via a farsi più dolorose. “I miei figli sono un argomento complicato, sto lottando per vederli il più possibile”, ha fatto sapere, lasciando amaramente intendere che anche sulla questione della gestione della prole, con Chiara Ferragni, c’è in corso un braccio di ferro pesante. Sempre a proposito degli incontri con i suoi frutti d’amore, l’artista ha anche spiegato di non avere molte tate: “Mi aiutano i miei genitori, ma tendenzialmente sto da solo. I miei figli mi danno una ragione per vivere”.

Gli attriti con l’ex coniuge riguardano pure l’organizzazione per Paloma. Pochi giorni fa il cantante ha scandito una battuta al vetriolo: “Anche io avevo un golden retriver”. L’uso dell’imperfetto non fu affatto casuale. Anzi è stato denso di sarcasmo. Infatti, con la Ferragni, ci sono divergenze anche su come gestire il cane. Lo ha ribadito lo stesso Fedez nella live su Twitch: “Non ho animali domestici. Tutti mi hanno ‘ah, che stron*o’ per le mie parole. Ma che stron*o cosa? Paloma non ce l’ho io. Ma che devo fare, devo piangere? È ovvio che è una cosa che non mi fa piacere e di cui non sono felice. Avevo un cane di cui mi prendevo prevalentemente cura io, se non esclusivamente, e non lo vedo più. Mi gira il ca**o”.

Si comprende facilmente che con la Ferragni è finita malissimo e che si è in quel punto in cui due ex coniugi stanno lottando con il coltello tra i denti per spuntarla su qualsivoglia tema. D’altra parte i matrimoni non di rado iniziano come una favola e finiscono nell’inferno delle carte bollate e delle ripicche. Fedez intanto preferisce sdrammatizzare perché “in questo periodo se non prendo sul ridere tutto mi lancio dal balcone con le ali di cartone. La prossima volta dirò ‘avevo un cane, non me lo fanno più vedere, mi rode il cu*o perché non ne capisco le ragioni”.

Spazio poi ad altri dettagli inerenti alla separazione. La sua vita, dopo lo strappo matrimoniale, è ovviamente cambiata. Come? “Me la vivo molto diversamente da come pensano le persone. Non mi abituo al fatto che apro TikTok e vedo video nostalgici su di noi. Mi viene l’ansia. Leggo solo cose che mi riguardano, ultimamente è tutto un po’ morboso. Devo stare attento a quello che dico perché viene interpretato male”.

Da quando la love story con l’influencer cremonese è andata in frantumi, Fedez è diventato più mondano. Tiene però a precisare che spesso tale aspetto viene ingigantito:

“Sembra che vado sempre a ballare, ma non esco tutte le sere. Che ca**o devo fare, vado avanti con la mia vita. Devo focalizzarmi solo sui pro, altrimenti è impossibile uscirne. Questo è un capitolo nuovo della mia vita, non so cosa può succedermi. Ho cambiato la routine, torno a uscire con amici che prima vedevo meno, persone che vengono dal mio ambiente, che mi piacciono, mentre prima non era sempre così”.

Quindi arriva a dire con con la moglie era venuta a crearsi un’atmosfera familiare insostenibile. “Racconto quello che ho vissuto, una relazione tossica in cui ci facevamo del male a vicenda. Non mi sembra di attribuire colpe a nessuno”, ha dichiarato Fedez che ha ammesso nuovamente che uno dei problemi di coppia erano alcune persone frequentate dall’ex moglie e, di conseguenza, anche da lui: “Fortunatamente quando chiudi una relazione, chiudi anche con tutta la cerchia. C’erano persone che non mi andavano a genio, non ho mai fatto segreto di non sopportare l’ambiente circostante. Non mi piacevano le persone con le quali dovevo uscire, fare e pagare anche vacanze”.

Infine ha detto che non ha intenzione di impegnarsi in frecciatine social con l’ex compagna: “La reputo una cosa stupida quella delle frecciatine, se non ci fossero i bambini di mezzo mi divertirei anche a rispondere. Non mi interessa partecipare a questa lotta nel fango“.