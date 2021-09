Lite Ferragnez, Emma perdona Belen, cast GF: le 10 news della settimana

Piove sul bagnato per Barbara d’Urso: dopo che sono stati cancellati Domenica Live e Live – Non è la d’Urso, Pomeriggio Cinque, unico programma che Mediaset le ha affidato, è stato sforbiciato di venti minuti. Non inizierà più alle 17.15, bensì alle 17.35. L’appuntamento è per lunedì 6 settembre, giorno in cui decollerà con la nuova stagione.

Emma Marrone è tornata a parlare di Belen e Stefano De Martino, rispondendo a una domanda su Instagram. Quando le è stato domandato se abbia mai perdonato la Rodriguez, ha risposto: “Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì. Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male”.

Sempre restando in casa Mediaset e Canale Cinque, tutto pronto per il ritorno di Uomini e Donne in video: ad aprire le danze ci sarà Gemma Galgani, con il suo seno nuovo di zecca. Miracoli da bisturi estivi…

Al GF Vip ci sarà Soleil Sorge, che è stata ufficializzata dallo stesso reality attraverso un post su Instagram. L’annuncio è stato seguito da una valanga di critiche: tantissimi gli utenti che avrebbero non voluto vedere l’ex corteggiatrice di UeD nella Casa più spiata d’Italia. Altro annuncio che ha fatto mugugnare i telespettatori è stato quello dell’entrata nella Casa di Andrea Casalino. “Ma chi è? Dove sono i vip?” si sono chiesti in molti.

Ezio Greggio ha dichiarato di essere sempre più innamorato di Romina Pierdomenico. Con la giovane compagna, lo scorso luglio, ha festeggiato i tre anni d’amore. Figli e matrimonio? “Stiamo bene così”, ha tagliato corto il conduttore di Striscia la Notizia.

Daniele Interrante convive a Milano con Margherita, giovane ventenne universitaria. Pare che il suocero sia più giovane dello stesso ex tronista. Per il parente ‘acquisito’ 39 anni, per Interrante 40.

Il magazine Chi, nell’ultimo numero in edicola, ha sussurrato che Ivana Mrazova e Luca Onestini, che di recente hanno annunciato la fine della loro love story durata quattro anni, sono in “pessimi rapporti”. Chissà perché…

A proposito di bagarre: Fedez e Chiara Ferragni sono stati immortalati in barca mentre se le cantavano di santa ragione. Una lite durissima, furiosa, con tanto di pianto dell’influencer cremonese. Pochi giorni dopo, tutto rientrato, con dediche al miele di coppia e zucchero a cascata sui social.

Cicogna in volo per la giornalista Francesca Barra e Claudio Santamaria: la coppia aspetta un bebè!

Mahmood ha rassicurato tutti dopo che gli è bruciato l’appartamento a Milano. L’abitazione del cantante era una di quelle del palazzo Torre dei Moro, incendiatosi in un amen e lasciando 70 famiglie senza dimora.