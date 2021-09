Daniele Interrante in love (foto): il suocero è più giovane dell’ex tronista

Daniele Interrante avrebbe ritrovato l’amore. A darne notizia è Alessandro Rosica, esperto di gossip attivo su Instagram e conosciuto sulle piattaforme della rete anche con lo pseudonimo di Investigatore Social. Rivelati pure i dettagli della love story. L’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe imbastito una relazione con giovane, con la quale convivrebbe a Milano da oltre due anni. Oggi la ragazza ha 20 anni, mentre Interrante ha spento 40 candeline e si avvia a smorzare la 41esima il 9 dicembre prossimo.

Rosica ha aggiunto che la ragazza al fianco di Interrante si chiama Margherita. La coppia sarebbe affiatatissima e non sarebbe uscita subito allo scoperto perché all’epoca della prima conoscenza la giovane non era ancora maggiorenne. L’esperto di cronaca rosa afferma anche che il ‘suocero’ dell’ex volto UeD è più giovane dello stesso Daniele, avendo 39 anni. Ma se vale il detto ‘l’amore non ha età’, nessun freno alla love story anche perché si mormora che il sentimento tra Margherita e l’ex opinionista di Barbara d’Urso sia sincero e puro.

Sempre Investigatore Social assicura che Margherita è una giovane riservatissima, che sta frequentando l’università. Una “ragazza acqua e sapone, questa volta il sentimento c’è… i due sono molto affiatati e per ora”, scrive ancora Rosica su Instagram, aggiungendo che la donna ha conosciuto anche la figlia che il fidanzato ha avuto da Guendalina Canessa. Nel post con cui è stata data la notizia sono inoltre state pubblicate due fotografie della coppia. Dagli scatti è palpabile l’intesa e il feeling.

Per quel che riguarda il versante televisivo, Daniele lo si è visto nei mesi scorsi nei salotti di Barbara d’Urso, nella veste di opinionista. Difficile però che faccia ritorno nelle trasmissioni timonate dalla conduttrice campana, visto il diktat di Mediaset che ha imposto alla d’Urso di occuparsi di cronaca e attualità, e non più di gossip, slot in cui Interrante era di casa assieme ad una serie di altri volti. Volti che, almeno nei salotti ‘d’ursiani’, non troveranno più posto.

Citando in ordine sparso i personaggi che non si vedranno più a Pomeriggio Cinque (Domenica Live e Live – Non è la d’Urso non sono nemmeno stati confermati dal Biscione che li ha cancellati dal palinsesto), ecco i nomi di Elena Morali, Luigi Mario Favoloso e sua madre, Paola Caruso, Roger Garth e tutte le altre personalità che in questi anni hanno arricchito la pagina gossippara delle trasmissioni di Barbara. Fine di un’epoca!