Pomeriggio 5, ufficializzato l’orario: altra mannaia per Barbara d’Urso

Pochi giorni fa l’ufficializzazione della data di inizio di Pomeriggio Cinque, nelle scorse ore un’altra notizia preziosa e attesa relativa al talk: è stato svelato l’orario esatto in cui prenderà la linea Barbara d’Urso. Ebbene: l’appuntamento per il decollo del programma è per lunedì 6 settembre alle ore 17,35. La comunicazione l’hanno data i profili social ufficiali della trasmissione e, come si può notare, c’è stata un’altra mannaia per la conduttrice campana che si vede sforbiciare la sua creatura di venti minuti. Non più 90 minuti in video, ma 70.

Lo scorso anno infatti il talk cominciava alle 17.15, per finire intorno alle 18,45. L’orario di chiusura, anche per il 2021/2022, resterà immutato. E pensare che nel 2015, quando Pomeriggio 5 volava negli ascolti, addirittura cominciava quotidianamente alle 16.50. Ma in questo periodo è tempo di vacche magre per la 64enne napoletana…

Barbara d’Urso, durante la presentazione dei palinsesti autunnali Mediaset 2021, si è vista levare dalle mani sia Domenica Live, sia Live – Non è la d’Urso. Vale a dire che non sarà più in onda nel dì festivo. Lei che per anni è stata la regina indiscussa della domenica di Canale Cinque. Adesso, come già avevano fatto sapere i ben informati nei giorni scorsi, un ulteriore taglio che riguarda l’orario di Pomeriggio Cinque.

Pochi giorni fa la d’Urso, chiacchierando con Tv Sorrisi e Canzoni, ha sottolineato che, nel corso dell’evento in cui i vertici del Biscione hanno presentato i palinsesti autunnali, è stato detto che potrebbe esserle affidato un programma in prima serata. Sembra che si stia ragionando su tal fronte. Al momento, però, non pare esserci nulla di concreto.

Insomma, a conti fatti, Barbara, per il 2021/2022, parte con un solo talk da guidare (un fatto inedito se si guarda alle scelte di Canale Cinque degli ultimi anni). E con un grossissimo punto interrogativo su un’eventuale trasmissione in prima serata.

Perché il punto interrogativo è grossissimo? Perché è vero che la dirigenza del Biscione ha spiegato che la conduttrice partenopea potrebbe essere arruolata per uno show in prime time, ma è pur vero che non c’è stata alcuna conferma perentoria in tal senso. Ciò significa che magari sì, ma magari anche no. E il rischio che Barbara chiuda la stagione con il solo Pomeriggio Cinque è più di un’ipotesi.