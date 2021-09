GF Vip, Signorini ufficializza Soleil Sorge ma scoppia il putiferio

Ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex fidanzata di Luca Onestini (conosciuto proprio a UeD e con il quale chiuse tra mille veleni in mondovisione al GF Vip 2), ex Pechino Express (vi partecipò con la madre), ex compagna di Jeremias Rodriguez ed influencer: questo il biglietto da visita di Soleil Sorge che si appresta ad entrare nella Casa più spiata d’Italia, quella del Grande Fratello Vip 6. Il reality show, in partenza lunedì 13 settembre, nelle scorse ore, tramite i suoi canali social, ha ufficializzato l’ingresso dell’italo-americana. Alfonso Signorini, quindi, dà conferma alle indiscrezioni circolate di recente. Contratto firmato e presenza della Sorge assicurata. Tuttavia, il pubblico della trasmissione non ha accolto nel migliore dei modi l’annuncio dell’entrata del cast della giovane 27enne.

L’ufficialità dell'”acquisto” di Soleil nel cast del GF Vip è stata messa nero su bianco tramite un post pubblicato su Instagram dall’account del programma Mediaset. Post che ha innescato un putiferio tra gli utenti. Tantissimi coloro che hanno criticato aspramente la scelta del direttore di Chi Magazine di chiamare l’ex corteggiatrice UeD. Sotto all’annuncio si è respirato un clima incandescente, provocato da una pioggia di biasimi nei confronti dell’italo-americana. Insomma, le accoglienze calorose sono altre.

Ecco alcuni commenti a caldo, che ne riassumo tantissimi altri, fioccati sotto al post relativo alla presenza della Sorge nel reality: “Oddio, spero venga eliminata subito”. “Come rovinare il GF”. “Insopportabile”. “Antipatica, falsa e strega”. “Questo Gf mi sta già antipatico”. “Adesso che hanno chiuso il salotto di Barbara d’Urso ci pensa Signorini a rimpiazzarlo”. “Odiosa”. “Per piacere anche no”. “Già sarebbe da non guardare”. Etc etc.

Una cascata di commenti negativi in cui si è fa davvero fatica a trovare qualche utente che invece ha accolto di buon grado l’ingresso della 27enne che senza dubbio può potenzialmente creare dinamiche infuocate. Basti pensare a quello che potrebbe raccontare su Luca Onestini, ex che ha più volte attaccato dopo che si è conclusa la loro love story (lui si è sempre difeso più che egregiamente, rispendendo alla mittente le frecciate).

Ma c’è anche curiosità attorno al ‘Clan Rodriguez’. La Sorge lo ha conosciuto bene, avendo avuto una relazione con Jeremias. Insomma, Soleil potrebbe essere una miniera di tesori gossippari all’interno della Casa. Gossip, appunto. E chi meglio di Signorini sa dove andare a cercare su tal fronte.