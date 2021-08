Grande Fratello Vip, caos Signorini-Degan: perché Plevani sta con Raz

Botte da orbi tra Raz Degan e il Grande Fratello Vip: nelle scorse ore nella bagarre sono entrati anche Alfonso Signorini, conduttore del reality show in onda su Canale Cinque, e Cristina Plevani, la vincitrice dello storico GF 1. Ma si riavvolga rapidamente il nastro: pochi giorni fa, il modello israeliano ha pubblicato un post di fuoco, smentendo di essere in trattativa con la produzione del programma per entrare a far parte del cast e definendo “spazzatura” sia la trasmissione di Mediaset sia chi vi partecipa.

A stretto giro il sito DavideMaggio.it ha sostenuto che in realtà l’ex di Paola Barale è stato davvero in trattativa con il GF Vip, chiedendo un cachet di 500mila euro per garantire 30 giorni di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Controreplica di Degan sulla questione soldi: “Fake news“. Quindi ecco gli interventi di Signorini e della Plevani.

Il direttore di Chi Magazine, proprio lungo le colonne del settimanale da lui guidato, ha confermato ciò che ha scritto DavideMaggio.it, ossia che Raz Degan ha chiesto 500mila euro. Così Signorini sulla vicenda: “Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset”. In tutto questo caos si è inserita Cristina Plevani che si è schierata dalla parte del modello israeliano.

“Oggi non si entra in quella Casa per fare un’esperienza. È finito da un po’ quel tempo”. Ha esordito così la bresciana che, riferendosi a Raz, ha aggiunto: “Oggi entra chi ha bisogno di visibilità e monetizzare (se non subito almeno quando esce, coi social). Fai bene ad andare a pescare”. Insomma, pure la Plevani, seppur in maniera sottile, ha lasciato intendere che i ‘famosi’ che entrano nella Casa più spiata d’Italia sono, come si suol dire in questi casi, spesso e volentieri all’ultima spiaggia e in cerca non di esperienze ma di notorietà e tornaconti economici.

Grande Fratello Vip, Raz Degan e Signorini: qualcuno dice le bugie

Al momento l’ex compagno di Paola Barale ha preferito non controreplicare al direttore di Chi: resta da capire chi dice le bugie. Degan o Signorini? Raz ha davvero chiesto 500mila euro e quando gli è stato detto ‘no, grazie, arrivederci’ ha tuonato sul GF Vip oppure quella richiesta, in quella modalità, non c’è mai stata? Il mistero si infittisce. Una cosa è certa però: l’israeliano non farà parte del cast del reality in partenza a settembre.