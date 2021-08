GF Vip, Signorini rompe il silenzio su Raz Degan: Alfonso vuota il sacco

La trattativa di Raz Degan con il Grande Fratello Vip sarebbe stata una questione di soldi. Secondo Davide Maggio l’ex compagno di Paola Barale avrebbe chiesto la cifra astronomica di 500mila euro per soli 30 giorni di permanenza nella Casa di Cinecittà. Secondo i beninformati, l’attore israeliano sarebbe stato disposto a parlarne, a patto di trovare una quadra sul suo compenso che sin da subito non avrebbe viaggiato su numeri accettabili da parte della produzione. Una volta trapelata la notizia della sua non partecipazione al Grande Fratello Vip, Raz Degan si è trincerato dietro la bordata delle notizie false sul suo conto, etichettando il reality come ‘spazzatura che neanche il più grosso camion dello spurgo riuscirebbe a pulire o scrostare‘.

Con il suo post pubblicato su Instagram ha attaccato una delle trasmissioni di punta di Canale 5, riducendo le informazioni trapelate sulla trattativa a una bufala montata ad arte dai giornali. Cosa non vera, visto che il suo nome circolava nei corridoi insieme a quello di Pamela Prati e Totò Schillaci. Eppure non è mai stato allergico ai reality show. Nel 2017 ha partecipato a L’Isola dei Famosi vincendo contro Simone Susinna con l’89% di voti, record assoluto nella storia di un televoto italiano. Dopo il suo sfogo, in tanti si sono chiesti: il conduttore non replica?

Ecco che Alfonso Signorini ha tuonato contro Raz Degan direttamente sulle pagine del suo settimanale Chi. Il giornalista, rispondendo a una lettera di una telespettatrice, ha dichiarato:

“Penso che la vera spazzatura sia volere parecchie centinaia di migliaia di euro per un solo mese di permanenza nella Casa del Grande Fratello, come ha chiesto poche settimane fa il ‘signor’ Degan a Mediaset”

Alfonso Signorini contro Raz Degan: “La sua richiesta avrebbe ripulito la Casa del GF Vip

Il conduttore ha aggiunto che la richiesta è stata rispedita giustamente al mittente. A quanto pare tutti quei soldi avrebbero avuto il magico potere di ripulire tutta la Casa.

Ad oggi Alfonso Signorini non ha ancora ufficializzato alcun concorrente della sesta edizione del reality show, al via il 13 settembre prossimo. Sembra certo, però, il nome di Katia Ricciarelli, pronta a mettersi in gioco dopo Il Cantante Mascherato.

La cantante lirica ha già firmato il contratto e ha confermato in una intervista a Chi che parteciperà per mettersi in gioco in quanto curiosa.