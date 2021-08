GF Vip, Raz Degan di nuovo furibondo: contrattacco

Raz Degan mette mano ancora una volta al suo profilo Instagram per chiarire, a questo punto una volta e per tutte, l’annosa questione sulla sua presunta partecipazione al Grande Fratello Vip. L’ex modello israeliano, con il suo solito savoir faire (si fa per dire) ha voluto in particolar modo rispondere agli ultimi succosi gossip circolati riguardo al suo cachet.

Come vi abbiamo raccontato qui su Gossip e Tv, nelle scorse ore è apparso su Davide Maggio un articolo nel quale si sosteneva con una certa sicumera che il vip avesse richiesto una cifra importante. Sul sito abbiamo letto infatti che a quanto pare Degan avesse chiesto, per una presenza nella casa di trenta giorni appena, ben 500 mila euro. Il celebre blogger, fra l’altro, aveva smentito le voci sulla presenza del modello con un tweet piuttosto laconico pubblicato giorni fa.

E comunque a me non risulta che #RazDegan partecipi al #GFVip — Davide Maggio (@davidemaggio) August 11, 2021

Proprio a causa delle istanze di cui sopra, considerate decisamente eccessive dal conduttore Alfonso Signorini, la trattativa con il vip sarebbe rapidamente sfumata. Ma quanto detto fin’ora, per l’appunto, corrisponde a semplici indiscrezioni. La realtà dei fatti, a quanto pare, sarebbe ben diversa.

Raz Degan rivela tutta la verità sulla sua partecipazione al Grande Fratello Vip

Una volta lette le dichiarazioni circolate online, il modello ha deciso di mettere le cose in chiaro con un post su Instagram definendole in tutto e per tutto delle fake news. Sul noto social, Raz Degan ha scritto:

l virus delle fake news continua a mutare: é arrivata la variante DELTA-MAGGIO…. sempre più insidiosa. 500k?? Neanche per un milione!.. hahahahaha…

La dignità non è in vendita e

la spazzatura si dimostra un problema quotidiano… il giorno dopo c’è sempre una busta da buttare.

…. ora basta, vado a pescare

Nel frattempo, continuano a rincorrersi online le prime anticipazioni su questa nuova edizione del reality show in partenza il prossimo autunno. La prossima stagione del GF Vip, si dice, potrebbe durare persino 8-10 mesi, un vero e proprio record che batterebbe di misura in durata quelli già superati nelle edizioni precedenti.

Fra le poche certezze matematiche, oltre (a questo punto) all’assenza di Degan ci sono le nuove opinioniste, Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe.

Per il resto si dice che fra i concorrenti più papabili di questa edizione ci siano Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Moreno Donadoni, Luca Vismara, Jo Squillo e Gianmaria Antinolfi.