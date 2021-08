Grande Fratello Vip: “Raz Degan ha chiesto troppi soldi”, cifra astronomica

Sta facendo discutere parecchio lo sfogo di Raz Degan contro il Grande Fratello Vip. L’ex modello e attore israeliano si è scagliato contro il reality show di Alfonso Signorini su Instagram. L’ex compagno di Paola Barale non ha esitato a definire il programma di Canale 5 una discarica di spazzatura e ha così smentito la sua presunta partecipazione, di cui si parlava da settimane.

In realtà, stando ad un’indiscrezione riportata da Davide Maggio, una trattativa tra Raz e la produzione ci sarebbe stata davvero ma sarebbe saltata a causa di alcune richieste un po’ folli…Secondo quanto si legge sul blog Degan avrebbe chiesto per partecipare al Grande Fratello Vip ben 500 mila euro per soli 30 giorni di permanenza. Una richiesta considerata eccessiva da Alfonso Signorini e company.

Una trattativa dunque sfumata per via di un presunto accordo non raggiunto. Al momento Raz Degan non ha ancora replicato a tale indiscrezione. Bocca cucita pure da parte di Alfonso Signorini, che non ha ancora svelato alcun concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Degan nel 2017 ha vinto un altro reality show, l’Isola dei Famosi.

Tutte le ultime news sul Grande Fratello Vip 6

Salvo imprevisti, repentini cambiamenti o smentite, parteciperanno alla sesta edizione del Grande Fratello Vip: Katia Ricciarelli, Soleil Sorge, Sophie Codegoni, Manuel Bortuzzo, Carmen Russo, Davide Silvestri, Francesca Cipriani, Moreno Donadoni, Luca Vismara, Jo Squillo e l’ex flirt di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi.

Il blog di Davide Maggio ha fatto anche il nome di Nicola Pisu, il figlio di Patrizia Mirigliani, organizzatrice di Miss Italia. Pare certa, poi, la presenza di Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, le discendenti della dinastia di Hailé Selassié, l’ultimo imperatore di Etiopia, deposto nel 1974.

Quanto dura il Grande Fratello Vip 6

Secondo gli ultimi pettegolezzi che stanno circolando nell’ultimo periodo il programma potrebbe andare avanti fino a primavera inoltrata. Si parla addirittura di una durata di 8-10 mesi: un vero e proprio record!

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6

Le nuove opinioniste del Grande Fratello Vip 6 sono Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe. Quest’ultima ha partecipato al format Mediaset come concorrente della quarta edizione. Antonella Elia non è stata riconfermata dalla produzione mentre Pupo ha deciso di mollare lo show per dedicarsi alla musica.

Alfonso Signorini aveva pensato a Stefania Orlando, tra gli ultimi gieffini della trasmissione, ma la presentatrice ha preferito declinare l’invito e tornare in Rai.