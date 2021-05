GF Vip 2021 con Alfonso Signorini: il primo concorrente e la data d’inizio

Lavori in corso per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La macchina si è già messa in moto per cercare di corteggiare i futuri concorrenti che varcheranno la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà. Alla conduzione ritroveremo Alfonso Signorini, che conferma la sua presenza per il terzo anno consecutivo, mentre gli opinionisti Pupo e Antonella Elia sono in bilico. Secondo indiscrezioni a prendere il posto dell’ex volto di Non è la Rai sarà Adriana Volpe. La conduttrice si avvia a concludere una stagione televisiva flop con il programma Ogni Mattina su Tv8. Il suo futuro dovrebbe essere in quel di Canale 5 sancito da un ritorno nel reality show. Di recente Signorini, in una intervista, ha dichiarato che il cast del GF Vip 2021 sarà memorabile e molto forte. Dopo le anteprime di Anna Oxa e Gabriel Garko, che hanno smentito la loro partecipazione, arriva un altro nome conosciuto al mondo dello spettacolo e della televisione: Justine Mattera.

Ne scrive il settimanale Oggi. La showgirl doveva partecipare già lo scorso anno al Grande Fratello Vip, ma alla fine non se ne fece niente. Attrice e conduttrice, quella di Justine Mattera potrebbe essere la seconda esperienza in un reality. Nel 2006 fu concorrente della terza edizione de La Fattoria di Barbara d’Urso, nella quale si classificò al terzo posto. Nessuna conferma al momento da parte dell’attrice, per cui occorrerà aspettare e capire se il rumor troverà conferma oppure no.

Grande Fratello Vip 6: la data di inizio della nuova edizione con Alfonso Signorini

Nelle scorse ore è circolata in rete la possibile data d’inizio del GF Vip 2021. Quando andrà in onda? Secondo indiscrezioni pare che la sesta edizione farà il suo debutto lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Dovrebbero essere confermati i due appuntamenti settimanali con il reality e, inoltre, la diretta h24 su Mediaset Extra.

Da quest’anno ci sarà una novità: il live del GF Vip andrà in onda in differita di 5 minuti per cercare di arginare strafalcioni, eventuali blasfemie e offese. Una scelta drastica da parte della rete per arginare ciò che è accaduto lo scorso anno. La quinta edizione è stata ricca di squalifiche.