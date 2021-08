Uomini e Donne, Gemma Galgani spiega perché si è rifatta il seno

By

Nuovo ritocchino estetico per la Dama torinese prima del ritorno alla corte di Maria De Filippi

Ormai non è più una novità: Gemma Galgani si è rifatta il seno. Dopo le indiscrezioni dell’ultimo periodo è stata la stessa protagonista di Uomini e Donne a dichiararlo in un’intervista concessa al settimanale Nuovo Tv. Alla rivista diretta da Riccardo Signoretti la Dama di Torino ha spiegato i motivi che l’hanno portata a compiere un passo del genere all’età di 71 anni.

Gemma Galgani ha raccontato di aver dato una rinfrescata al suo decolleté per sentirsi ancora desiderabile. La star del dating show di Maria De Filippi ci ha tenuto a precisare che non ha fatto nulla di eccessivo ma si è limitata a ritrovare il seno di un tempo, di quando era ragazzina. La decisione di ricorrere al bisturi è arrivata lo scorso maggio, come confidato dalla Galgani:

“Alla fine dell’ultima stagione di Uomini e Donne ero giù di morale per le tante delusioni sentimentali e così ha cominciato a stuzzicarmi l’idea di un nuovo miglioramento al mio fisico, un cambiamento che mi potesse rendere più sicura anche a livello emotivo”

Gemma Galgani oggi si sente benissimo e non vede l’ora di incontrare il grande amore dopo questo nuovo ritocchino estetico. Nonostante le numerose delusioni sentimentali la Dama continua a credere nel principe azzurro e spera che la nuova stagione di Uomini e Donne sia quella giusta per cambiare vita.

L’estate appena trascorsa è stata tranquilla e rilassante per la Galgani, che è rientrata a Torino dalle sue sorelle. Qui si è riposata dopo l’intervento e si è goduta l’affetto della famiglia, che non l’ha mai abbandonata. Gemma è stata operata dal chirurgo estetico Marco Gasparotti, già autore del mini litfing al viso della Galgani.

Uomini e Donne: Gemma Galgani è rifatta

Quello al seno è solo l’ultimo ritocchino estetico per Gemma di Uomini e Donne. La Galgani è cambiata molto dal 2010, anno in cui è approdata nella trasmissione di Canale 5. Nel corso del tempo l’ex fiamma di Giorgio Manetti si è rifatta il naso, ha aggiustato i denti e nel 2020 si è concessa un litfting al viso.

Interventi che hanno reso Gemma più sicura di se stessa dopo le innumerevoli delusioni d’amore. A 71 anni la pupilla di Maria De Filippi non è ancora riuscita a trovare il grande amore della sua vita.