Emma Marrone: “Ho perdonato Belen per Stefano?” Risposta da applausi

Il triangolo no, non l’avevo considerato: storia da archeogossip quella che vide protagonisti Stefano De Martino, Emma Marrone e Belen Rodriguez. I fatti sono più che noti: quando il danzatore campano e la cantante pugliese stavano assieme ad Amici di Maria De Filippi, a un certo punto arrivò la modella argentina che stregò De Martino. Scoppiò il putiferio: alla fine il ballerino sposò la sudamericana, da lei ebbe un figlio (Santiago), si separò, si rimise assieme a lei. E poi si separò di nuovo. Per anni si è parlato del ‘tradimento’ di Stefano: l’argomento è stato tirato in ballo di recente, nel corso di una diretta Instagram di Emma.

In particolare, la Marrone, di recente, sui social, quando le è stato domandato se abbia mai perdonato la Rodriguez, ha risposto: “Oddio. Se ho perdonato Belen? Assolutamente sì”, ha chiosato Emma che in seconda battuta ha aggiunto: “Ma in realtà non dovevo perdonare lei semmai. Ci mancherebbe altro. Perché ricordiamoci che non ha fatto niente di male”. Beh, in effetti più che perdonare Belen avrebbe dovuto perdonare De Martino. Oggi con il danzatore non è amica ma i rapporti pare che siano distesi. D’altra parte da quell’amore giovanile sono passati 10 anni e l’artista pugliese non è persona da rancori eterni.

Emma Marrone e quel bacio a Belen che tanto piacque a fan e telespettatori di Tu Sì Que Vales

Non è la prima volta che Emma si rende protagonista di gesti distensivi nei confronti della Rodriguez. Nel novembre 2019 fece notizia il bacio che diede proprio alla modella argentina in mondovisione. Cosa accadde? La Marrone fu ospite a Tu Sì Que Vales, show campione di ascolti del sabato sera di Canale Cinque. Dopo essersi esibita con il brano ‘Io sono bella’, prima ha abbracciato Maria De Filippi, sua ‘madrina’ artistica, poi si è diretta verso Belen, abbracciando e baciando anche lei.

Non un incrocio di rito: Emma sapeva che andando verso quel lato dello studio, non lo stesso in cui sta seduta di solito la moglie di Maurizio Costanzo, avrebbe dovuto salutare ‘Belu’. Dunque un gesto voluto e non fortuito, segno che nei confronti della 36enne sudamericana non nutre alcun malumore.