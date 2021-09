Mahmood scende in campo dopo l’incendio: “Spero non dimentichino”

News su Mahmood dopo l’incendio del palazzo in cui abitava. Il cantante ha scritto un messaggio su Instagram, postandolo tra le stories, per far sapere ai suoi fan come procede la situazione. Non si è dilungato molto su questo aspetto, in realtà, ma lo ha fatto per un motivo ben preciso: scendere in campo affinché l’accaduto non cada nel dimenticatoio. Un palazzo in fiamme e tante famiglie che hanno perso tutto, o quasi. Lo scopriranno solo oggi, quando potranno tornare nelle loro abitazioni per scoprire cosa è rimasto di ciò che avevano. Alle famiglie più bisognose è andato il pensiero di Mahmood.

Il cantante di Soldi ha fatto sapere che oggi finalmente potrà constatare cosa rimane dei suoi effetti personali. La stessa possibilità verrà data a tutti gli inquilini, ovviamente, non solo a lui. Mahmood ha rivolto un pensiero a chi avrà più difficoltà nel ricominciare, magari dovendo ricomprare tutto. Mobili, abbigliamento e tutto ciò che c’è in una casa. Ha riconosciuto che per alcuni dei suoi vicini sarà più dura ricominciare perché non tutti hanno la possibilità di costruire in pochi giorni una nuova vita. Riavere ciò che avevano prima non sarà semplice, alcuni dovranno ripartire da zero. Nel palazzo forse ci sono case più danneggiate di altre dalle fiamme, a loro Mahmood ha rivolto il suo pensiero:

“Molte persone e molte famiglie hanno necessità di aiuto. Spero veramente che questa situazione non venga dimenticata in pochi giorni e che si faccia quanto possibile per aiutare tutti coloro che ne hanno bisogno”

Un vero e proprio appello rivolto alle autorità, affinché questo tragico evento non distrugga la vita di chi ha visto i propri averi andare letteralmente in fumo. Mahmood è finito nel mirino di una folle polemica dopo l’incendio e chissà che dopo questo appello non succeda di nuovo. Ci sarà di sicuro qualcuno che replicherà a questo messaggio invitando il cantante ad aiutare queste famiglie in prima persona. Nessuno però può avere la certezza che Mahmood non ci abbia già pensato, senza scriverlo pubblicamente.

L’incendio di via Antonini a Milano, in fiamme la casa di Mahmood

Ma cosa è successo? Era domenica 29 agosto quando il grattacielo Torre dei Moro ha preso fuoco. L’incendio ha lasciato per strada settanta famiglie, ma per fortuna non ci sono stati morti e feriti gravi. Mahmood è stato uno dei primi inquilini a lasciare il palazzo, come è emerso nei primi aggiornamenti da via Antonini a Milano.