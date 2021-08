Milano, Mahmood abita nel palazzo del maxi incendio: come sta

Paura e panico a Milano, al civico 32 di via Antonini: nel corso del pomeriggio di domenica 29 agosto 2021, più precisamente alle ore 17.36, un grosso palazzo ha preso fuoco, tramutandosi in poco tempo in una gigantesca torcia a cielo aperto. Il Corriere della Sera rende noto che nell’edificio c’è anche l’appartamento di Mahmood, noto artista che è diventato popolare trionfando a Sanremo con il brano ‘Soldi’. Il quotidiano di via Solferino aggiunge che nessuno degli abitanti della struttura è rimasto ferito in modo grave. Dunque non ci dovrebbe essere stato pericolo nemmeno per il cantante.

Secondo quanto appreso, l’appartamento di Mahmood si trova in uno dei piani inferiori rispetto a quello dal quale si sarebbe propagato il maxi incendio. Nel complesso abitano circa 70 famiglie. Per ora nessuno è in pericolo di vita. Non ci sono nemmeno stati, per fortuna, feriti gravi. Da segnalare che circa venti inquilini sono stati visitati dal 118 perché lievemente intossicati. Il Corsera fa sapere inoltre che tutte le persone a cui è stata prestata assistenza medica sono in buone condizioni di salute.

Non appena le fiamme hanno iniziato a divampare avvolgendo per intero il palazzo, sono stati allertati i vigili del fuoco, la polizia e il pronto soccorso. Sul luogo sono stati mandati molti mezzi: circa una decina di ambulanze e quattro automediche per far fronte all’emergenza. Naturalmente sono arrivate anche tante squadre di pompieri. Sul posto è giunto anche il sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala.

Incendio a Milano, Morgan racconta in diretta lo sviluppo della situazione e spiega che nel palazzo abita Mahmood

Tornando a Mahmood, non si sa se al momento in cui è scoppiato l’incendio fosse in casa oppure no. Altro personaggio famoso che ha assistito da vicino al tragico rogo è Morgan, al secolo Marco Castoldi. Il cantautore vive proprio vicino al palazzo che è andato in fiamme. In una diretta Instagram ha narrato in tempo reale lo svilupparsi della situazione. “Ci abita anche Mahmood, in quel palazzo lì”, ha dichiarato l’ex di Asia Argento in un passaggio della diretta social.