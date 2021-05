Mahmood a Verissimo, parole sulla vita privata: “È un momento terribile”

By

Nuova intervista a Mahmood a Verissimo. Il cantante è tra gli ospiti dell’ultima puntata della stagione 2020/2021 del programma di successo di Silvia Toffanin. L’artista ha parlato a lungo del ddl Zan e della sua sfera privata, confidando che non sta attraversando un momento particolarmente facile.

Mahmood – vero nome Alessandro Mahmoud – si è detto fiero di essere cresciuto in una famiglia aperta mentalmente che ha saputo capire molte situazioni che altre non sarebbero riuscite a comprendere. Il cantante ha più volte menzionato nelle sue interviste il forte legame con la madre Anna, che l’ha cresciuto da sola quando il padre è andato via.

Fin dal suo esordio sul palco dell’Ariston Mahmood non ha nascosto il difficile rapporto con il padre, di nazionalità egiziana. Molte sue canzoni, diventate poi delle vere e proprie hit, affrontano questo spinoso argomento. Tra queste la più famosa – Soldi – con la quale ha vinto Sanremo nel 2018 ma anche Gioventù Bruciata.

A Verissimo Mahmood si è espresso a favore dell’approvazione del ddl Zan. A tal proposito il pensiero del cantautore è ben chiaro:

“Questa legge deve essere approvata per difendere soprattutto le persone che non possono farlo da sole. Tutti devono sentirsi sicuri nella nostra società. Esiste una violenza basata anche sull’ignoranza: aggredire due ragazzi che si baciano in metro o essere cacciati da casa perché si ama una persona dello stesso sesso è fortemente sbagliato”

Quando Silvia Toffanin ha provato ad indagare sulla vita privata di Mahmood e gli ha chiesto se in questo periodo è innamorato il cantante non ha nascosto un certo disagio. Il 28enne ha ammesso che sta vivendo un periodo terribile. Mahmood ha confessato che non riesce a capire fino in fondo le emozioni quotidiane che lo travolgono.

L’amico di Elodie Di Patrizi ha parlato di un periodo confuso, una via di mezzo tra lo stare bene e lo stare male. Mahmood ha preferito, almeno per il momento, non svelare ulteriori dettagli. Il giovane è sempre stato molto riservato sulla sua sfera più intima e da anni preferisce parlare attraverso le sue canzoni.

Nonostante i problemi quotidiani Mahmood resta uno dei giovani cantanti più apprezzati e stimati in Italia e all’estero. Di recente l’artista ha pubblicato altri due pezzi di successo, che hanno velocemente scalato le classifiche musicali: Inuyasha e Klan (quest’ultimo realizzato con la collaborazione di DRD).