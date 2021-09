Luca Onestini e Ivana Mrazova: “Rapporti pessimi”, retroscena sulla rottura

The end: dopo quattro anni insieme, nei giorni scorsi, Luca Onestini e Ivana Mrazova hanno reso noto di essersi lasciati. Da settimane si rincorrevano voci di crisi, poi la conferma dei diretti interessati. Una conferma giunta via social e non esente da ruggini. L’ex tronista bolognese con un messaggio ha lasciato intendere che, nonostante la conclusione della relazione, ci sia stato supporto reciproco. Inoltre ha sostenuto di essere rimasto in buoni rapporti con la modella ceca. A stretto giro quest’ultima ha smentito Onestini, affermando che il legame si è sfilacciato proprio per mancanza di supporto. Finita qui? No: Luca, pochi giorni dopo l’annuncio inerente alla rottura, continuamente braccato dalla curiosità dei fan, ha dichiarato di essere stato lasciato con un messaggio su WhatsApp. Ivana non ha proferito parola sulla vicenda. Chi Magazine, nell’ultimo numero in edicola, ha aggiunto ulteriori dettagli alla questione.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini parla di “rottura piuttosto burrascosa” e di “rapporti pessimi” tra Onestini e Ivana. Insomma, l’addio si sarebbe consumato in modo non proprio soft. D’altra parte, come poc’anzi detto, delle spie che hanno fatto pensare a un capolinea sentimentale non tranquillo ci sono state.

Sempre Chi Magazine dà conferma che l’ex tronista bolognese in questo momento starebbe frequentando una giovane di nome Caterina. La stessa Caterina che nei giorni scorsi è stata individuata da alcuni siti esperti in cronaca rosa come nuova frequentazione di Onestini. “Preferisce vivere il suo amore con discrezione, per non suscitare critiche”, si legge nella rubrica Chicche di Gossip di Chi.

Ivana e Luca: dopo l’addio lei torna in Repubblica Ceca, lui a Bologna

Ivana, dopo aver chiuso con Luca, è tornata in Repubblica Ceca, dove è rimasta per diversi giorni. Il rientro in patria è avvenuto per dei problemi familiari, come ha raccontato la stessa Mrazova che però ha preferito non aggiungere altri dettagli sulla vicenda. Al momento, il suo cuore non sarebbe occupato.

Onestini da mesi è invece tornato nella sua Bologna (nel periodo estivo si è spostato in diverse zone d’Italia, sia per impegni professionali sia per trascorrere parte delle vacanze). Nel capoluogo ha ripreso gli studi universitari per diventare odontoiatra.